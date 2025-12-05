हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCelebs Spotted: डेनिम लुक में छाईं निम्रत कौर, स्टाइलिश दिखीं वाणी कपूर, देखें तस्वीरें

Celebs Spotted: डेनिम लुक में छाईं निम्रत कौर, स्टाइलिश दिखीं वाणी कपूर, देखें तस्वीरें

Celebs Spotted: बॉलीवुड सेलेब्स बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में जुहू में स्पॉट हुए. हर किसी का लुक अपनी अलग चमक लिए हुए था. यहां देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की आज की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Celebs Spotted: बॉलीवुड सेलेब्स बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में जुहू में स्पॉट हुए. हर किसी का लुक अपनी अलग चमक लिए हुए था. यहां देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की आज की तस्वीरें.

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हाल ही में जुहू में अपने स्टाइलिश और एलीगेंट लुक्स में स्पॉट हुई. निम्रत कौर, शालिनी पांडे, रसिका दुग्गल, वाणी कपूर और तिल्लोतामा शोम ने अपने आउटफिट्स से सबका ध्यान खींचा. मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और भी परफेक्ट बना दिया.

1/8
निम्रत कौर का लुक एकदम क्लासी और एलीगेंट वाइब दे रहा है. डेनिम-ऑन-डेनिम स्टाइल में वो और भी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही हैं. शॉर्ट-स्लीव डेनिम शर्ट उनके फिगर को क्लीन और स्मार्ट लुक दे रही है,और साथ में लंबी,फ्लोई प्लीटेड स्कर्ट पूरे आउटफिट को एक सॉफ्ट,फेमिनिन टच देती है.
निम्रत कौर का लुक एकदम क्लासी और एलीगेंट वाइब दे रहा है. डेनिम-ऑन-डेनिम स्टाइल में वो और भी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही हैं. शॉर्ट-स्लीव डेनिम शर्ट उनके फिगर को क्लीन और स्मार्ट लुक दे रही है,और साथ में लंबी,फ्लोई प्लीटेड स्कर्ट पूरे आउटफिट को एक सॉफ्ट,फेमिनिन टच देती है.
2/8
इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हेयर नैचुरली लूज कर्ल्स में हैं जो चेहरे को परफेक्ट फ्रेम करते हैं और हां, उनकी मस्टर्ड-येलो हील्स नें पूरा अटेंशन ले लिया हैं. ब्लू आउटफिट में ये कलर एकदम सही पॉप डालकर उनकी पर्सनैलिटी को और ब्राइट दिखा रहा है
इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हेयर नैचुरली लूज कर्ल्स में हैं जो चेहरे को परफेक्ट फ्रेम करते हैं और हां, उनकी मस्टर्ड-येलो हील्स नें पूरा अटेंशन ले लिया हैं. ब्लू आउटफिट में ये कलर एकदम सही पॉप डालकर उनकी पर्सनैलिटी को और ब्राइट दिखा रहा है
3/8
शालिनी पांडे का लुक एकदम सॉफ्ट, एलीगेंट और क्लासी वाइब दे रहा हैं. ऑफ-व्हाइट सैटिन ड्रेस उन पर बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.हेयर स्लीक पोनीटेल में बंधे हैं, जो पूरे लुक को और भी क्लीन और पॉलिश्ड बना रहा है.
शालिनी पांडे का लुक एकदम सॉफ्ट, एलीगेंट और क्लासी वाइब दे रहा हैं. ऑफ-व्हाइट सैटिन ड्रेस उन पर बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.हेयर स्लीक पोनीटेल में बंधे हैं, जो पूरे लुक को और भी क्लीन और पॉलिश्ड बना रहा है.
4/8
मिनिमल मेकअप,सॉफ्ट ब्लश और नैचुरल ग्लो उनके चेहरे को फ्रेश और प्रिटी दिखा रहा है. न्यूड हील्स पूरे आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच हैं.
मिनिमल मेकअप,सॉफ्ट ब्लश और नैचुरल ग्लो उनके चेहरे को फ्रेश और प्रिटी दिखा रहा है. न्यूड हील्स पूरे आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच हैं.
5/8
रसिका दुग्गल उनका लुक एकदम बोहो-चिक और इंडो-फ्यूज़न वाइब दे रहा है. कॉपर और रस्ट शेड्स वाला ये आउटफिट उनके पूरे लुक को एक वॉर्म, अर्थी और स्टाइलिश टच देता है. हेयर सॉफ्ट वेव्स में खुले हुए हैं, और लॉन्ग स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को परफेक्ट ट्रेडिशनल-मीट्स-मॉडर्न फिनिश दे रहे हैं.
रसिका दुग्गल उनका लुक एकदम बोहो-चिक और इंडो-फ्यूज़न वाइब दे रहा है. कॉपर और रस्ट शेड्स वाला ये आउटफिट उनके पूरे लुक को एक वॉर्म, अर्थी और स्टाइलिश टच देता है. हेयर सॉफ्ट वेव्स में खुले हुए हैं, और लॉन्ग स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को परफेक्ट ट्रेडिशनल-मीट्स-मॉडर्न फिनिश दे रहे हैं.
6/8
वाणी कपूर का लुक एकदम क्लासी और सुपर एलीगेंट वाइब दे रहा है. ब्लैक बॉडी-हगिंग गाउन उन पर कमाल लग रहा है, जो उनकी फिगर को काफी स्लीक और शार्प दिखा रहा है. कमर पर दिया गया ट्विस्टेड नॉट डिटेल पूरे आउटफिट को और भी स्टाइलिश टच दे रहा है.
वाणी कपूर का लुक एकदम क्लासी और सुपर एलीगेंट वाइब दे रहा है. ब्लैक बॉडी-हगिंग गाउन उन पर कमाल लग रहा है, जो उनकी फिगर को काफी स्लीक और शार्प दिखा रहा है. कमर पर दिया गया ट्विस्टेड नॉट डिटेल पूरे आउटफिट को और भी स्टाइलिश टच दे रहा है.
7/8
उनके क्लीन, पुल्ड-बैक हेयरस्टाइल से चेहरे के फीचर्स और ज्यादा उभरकर आ रहे हैं जों कि सिंपल पर बहुत ही पॉलिश्ड फील दे रहे हैं. मिनिमल मेकअप, हल्की सी ग्लो और उनकी कॉन्फिडेंट सी स्माइल इस पूरे लुक को बिल्कुल रेड-कार्पेट रेडी बना रही है.
उनके क्लीन, पुल्ड-बैक हेयरस्टाइल से चेहरे के फीचर्स और ज्यादा उभरकर आ रहे हैं जों कि सिंपल पर बहुत ही पॉलिश्ड फील दे रहे हैं. मिनिमल मेकअप, हल्की सी ग्लो और उनकी कॉन्फिडेंट सी स्माइल इस पूरे लुक को बिल्कुल रेड-कार्पेट रेडी बना रही है.
8/8
तिलोत्तमा शोम का लुक एकदम सिम्पल, सोबर और एलीगेंट वाइब दे रहा है. ऑफ-व्हाइट कुर्ता और वाइड-लेग पैंट्स का यह सेट बहुत ही क्लीन, मिनिमल और ग्रेसफुल लगता है. हल्की-सी डिटेलिंग आउटफिट में एक नर्म सा खूबसूरत टच जोड़ रही है.
तिलोत्तमा शोम का लुक एकदम सिम्पल, सोबर और एलीगेंट वाइब दे रहा है. ऑफ-व्हाइट कुर्ता और वाइड-लेग पैंट्स का यह सेट बहुत ही क्लीन, मिनिमल और ग्रेसफुल लगता है. हल्की-सी डिटेलिंग आउटफिट में एक नर्म सा खूबसूरत टच जोड़ रही है.
Published at : 05 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
Nimrat Kaur Rasika Duggal Shalini Pandey

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo की फ्लाइट कैंसिल होते ही आसमान छूने लगे हवाई सफर के टिकटों का दाम । Breaking News
वरिष्ठ पत्रकारों ने समझा दिया कि पुतिन के दौरे से भारत को कितना मिलेगा फायदा ? । Putin India
Indigo की अबतक 550 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा
पीएम मोदी और पुतिन के बीच चली ढाई घंटे की बात में क्या चर्चा हुई ?। Breaking News
PM Modi और Putin के इस प्लान से भारत बन जाएगा सर्वशक्तिमान । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
बॉलीवुड
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Home Tips
Snake-Friendly Plants: आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर
आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर
नौकरी
Bihar Forest Department Recruitment 2025: बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget