एक्सप्लोरर
Celebs Spotted: डेनिम लुक में छाईं निम्रत कौर, स्टाइलिश दिखीं वाणी कपूर, देखें तस्वीरें
Celebs Spotted: बॉलीवुड सेलेब्स बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में जुहू में स्पॉट हुए. हर किसी का लुक अपनी अलग चमक लिए हुए था. यहां देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की आज की तस्वीरें.
बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हाल ही में जुहू में अपने स्टाइलिश और एलीगेंट लुक्स में स्पॉट हुई. निम्रत कौर, शालिनी पांडे, रसिका दुग्गल, वाणी कपूर और तिल्लोतामा शोम ने अपने आउटफिट्स से सबका ध्यान खींचा. मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और भी परफेक्ट बना दिया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 05 Dec 2025 08:46 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
बजरंगी भाईजान की मुन्नी के लहंगे लुक हैं परफेक्ट, शादी-पार्टी में कर सकती हैं ट्राई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion