रसिका दुग्गल उनका लुक एकदम बोहो-चिक और इंडो-फ्यूज़न वाइब दे रहा है. कॉपर और रस्ट शेड्स वाला ये आउटफिट उनके पूरे लुक को एक वॉर्म, अर्थी और स्टाइलिश टच देता है. हेयर सॉफ्ट वेव्स में खुले हुए हैं, और लॉन्ग स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को परफेक्ट ट्रेडिशनल-मीट्स-मॉडर्न फिनिश दे रहे हैं.