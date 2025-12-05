हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैकलेस ड्रेस पहन 'स्वर्ण सुंदरी' बनीं कृति खरबंदा, ग्लैमरस लुक पर अटका फैंस का दिल

Kriti Kharbanda Backless Dress: कृति खरबंदा ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से फिर एक बार फैंस को धड़कनें तेज कर दी हैं. बैकलेस ड्रेस में उनकी सिजलिंग अदाओं को देख हर कोई एक्ट्रेस का दीवाना बन गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:24 PM (IST)
कृति खरबंदा भले फिल्मी इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो बराबर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बैकलेस ड्रेस में तस्वीरें शेयर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं.

1/7
बॉलीवुड की ग्लैमरस क्वीन कृति खरबंदा ने एक बार फिर अपने ग्लैमर का जादू बिखेरा है. सोशल मीडिया पर अपनी इन लेटेस्ट पिक्चर्स को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अब उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रहा है.
2/7
इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट में अदाकारा कहर बरपाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है जो एक्ट्रेस के एक झलक के लिए बेताब रहते हैं. हर अपने लुक्स से कृति फैंस को इंप्रेस भी करती हैं.
3/7
अब लेटेस्ट पोस्ट की बात करें तो एक्ट्रेस ने बैकलेस ड्रेस में अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इस स्टाइलिश आउटफिट में जो उनपर काफी जच भी रहा है, अदाकारा ने बखूबी अपनी लीन फिगर को फ्लॉन्ट भी किया है.
4/7
इंस्टाग्राम पर कृति खरबंदा की शेयर को हुई तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है. फोटोज शेयर करने के चंद मिनटों में ही वो वायरल हो गए और फैंस भी धड़ल्ले से इस पोस्ट पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
5/7
वाकई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस इतनी हसीन लग रही हैं कि कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा. उन्होंने अपने इस बैकलेस आउटफिट को काफी ग्रेसफुली कैरी किया है और ये उनकी खूबसूरती को दोगुना भी कर रहा है.
6/7
इस पीच कलर के हॉल्टर नेक ड्रेस के साथ एक्ट्रेस के अपनी एक्ससरीज मिनिमल ही रखी है. पूरा फोकस अपने ड्रेस पर डालते हुए अदाकारा ने सिर्फ स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ ही अपना लुक पूरा किया.
7/7
हेयर और मेकअप पर एक नजर डाले तो ये सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल उनपर काफी जच रहा है. शिमरी आई मेकअप और रेड लिपस्टिक उनके लुक को और भी क्लासी बना रहा है. वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार कृति खरबंदा राणा नायडू सीजन 2 में दिखी थीं.
Published at : 05 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Kriti Kharbanda Kriti Kharbanda Photos Rana Naidu 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget