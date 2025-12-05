हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर की रिलीज के बाद पीवीआर पहुंचे रणवीर सिंह, ब्लैक आउटफिट में दिखा स्वैग

धुरंधर की रिलीज के बाद पीवीआर पहुंचे रणवीर सिंह, ब्लैक आउटफिट में दिखा स्वैग

Dhurandhar Release: रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे है. हाल ही में एक्टर को पीवीआर के बाहर स्पॉट किया गया जहां वो ब्लैक आउटफिट में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Dhurandhar Release: रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे है. हाल ही में एक्टर को पीवीआर के बाहर स्पॉट किया गया जहां वो ब्लैक आउटफिट में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद रणवीर सिंह पीवीआर के बाहर स्पॉट किए गए. ब्लैक आउटफिट में उन्होंने अपने कूल और स्टाइलिश लुक से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.

1/7
एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं.
एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं.
2/7
उनकी ये फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को यानि आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.
उनकी ये फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को यानि आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.
3/7
वहीं अब फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पीवीआर पहुंचे. जहां उन्हें पैपराजी ने थिएटर के बाहर स्पॉट किया.
वहीं अब फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पीवीआर पहुंचे. जहां उन्हें पैपराजी ने थिएटर के बाहर स्पॉट किया.
4/7
इस दौरान एक्टर काफी सुपरकूल लुक में नजर आए. उन्होंने हर बार की तरह ऑल ब्लैक लुक चुना.
इस दौरान एक्टर काफी सुपरकूल लुक में नजर आए. उन्होंने हर बार की तरह ऑल ब्लैक लुक चुना.
5/7
एक्टर के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक डेनिम और टी शर्ट के साथ जैकेट कैरी की.
एक्टर के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक डेनिम और टी शर्ट के साथ जैकेट कैरी की.
6/7
साथ ही ब्लैक गॉगल्स लगाए एक्टर फुल स्वैग में दिखे. उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज भी दिए.
साथ ही ब्लैक गॉगल्स लगाए एक्टर फुल स्वैग में दिखे. उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज भी दिए.
7/7
अब एक्टर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जहां फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे है.
अब एक्टर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जहां फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे है.
Published at : 05 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar

Advertisement

