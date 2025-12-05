एक्सप्लोरर
धुरंधर की रिलीज के बाद पीवीआर पहुंचे रणवीर सिंह, ब्लैक आउटफिट में दिखा स्वैग
Dhurandhar Release: रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे है. हाल ही में एक्टर को पीवीआर के बाहर स्पॉट किया गया जहां वो ब्लैक आउटफिट में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद रणवीर सिंह पीवीआर के बाहर स्पॉट किए गए. ब्लैक आउटफिट में उन्होंने अपने कूल और स्टाइलिश लुक से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
Published at : 05 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Tags :Ranveer SIngh Dhurandhar
