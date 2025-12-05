'कभी लॉयल नहीं रहे', शेखर कपूर पर जब एक्स वाइफ ने लगाए चीटिंग के आरोप

मासूम', 'मिस्टर इंडिया' और 'बैन्डिट क्वीन' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर शेखर कपूर को बॉलीवुड के सबसे विजनरी फिल्ममेकर्स में गिना जाता है. फिल्में बनाने के साथ-साथ उन्होंने बतौर एक्टर भी काम किया. शेखर को ये हुनर विरासत मिला था. वह दिवंगत अभिनेता देवानंद के भांजे हैं. शेखर का जन्म 6 दिसंबर 1945 को हुआ. आज वह 80 साल के हो गए.