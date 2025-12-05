हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कभी लॉयल नहीं रहे', शेखर कपूर पर जब एक्स वाइफ ने लगाए चीटिंग के आरोप

'कभी लॉयल नहीं रहे', शेखर कपूर पर जब एक्स वाइफ ने लगाए चीटिंग के आरोप

Shekhar Kapur 80th Birthday: शेखर कपूर का प्रोफेशनल सफर जितना सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उतार-चढ़ाव से भरी रही. यहां जानिए फिल्ममेकर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Shekhar Kapur 80th Birthday: शेखर कपूर का प्रोफेशनल सफर जितना सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उतार-चढ़ाव से भरी रही. यहां जानिए फिल्ममेकर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें.

शेखर कपूर

1/8
मासूम', 'मिस्टर इंडिया' और 'बैन्डिट क्वीन' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर शेखर कपूर को बॉलीवुड के सबसे विजनरी फिल्ममेकर्स में गिना जाता है. फिल्में बनाने के साथ-साथ उन्होंने बतौर एक्टर भी काम किया. शेखर को ये हुनर विरासत मिला था. वह दिवंगत अभिनेता देवानंद के भांजे हैं. शेखर का जन्म 6 दिसंबर 1945 को हुआ. आज वह 80 साल के हो गए.
मासूम', 'मिस्टर इंडिया' और 'बैन्डिट क्वीन' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर शेखर कपूर को बॉलीवुड के सबसे विजनरी फिल्ममेकर्स में गिना जाता है. फिल्में बनाने के साथ-साथ उन्होंने बतौर एक्टर भी काम किया. शेखर को ये हुनर विरासत मिला था. वह दिवंगत अभिनेता देवानंद के भांजे हैं. शेखर का जन्म 6 दिसंबर 1945 को हुआ. आज वह 80 साल के हो गए.
2/8
आपको बता दें कि शेखर काफी पढ़े लिखे शख्सियत हैं. बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) करियर शुरू किया था. मगर किस्मत ने उन्हें उम्दा डायरेक्टर और एक्टर बना दिया. उन्होंने बॉलीवुड से लेकर अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है. इसके साथ निर्देशन भी किया है.
आपको बता दें कि शेखर काफी पढ़े लिखे शख्सियत हैं. बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) करियर शुरू किया था. मगर किस्मत ने उन्हें उम्दा डायरेक्टर और एक्टर बना दिया. उन्होंने बॉलीवुड से लेकर अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है. इसके साथ निर्देशन भी किया है.
3/8
एक तरफ जहां उनकी फिल्मों ने शेखर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया. वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही.
एक तरफ जहां उनकी फिल्मों ने शेखर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया. वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही.
4/8
जी हां! ये सच है. आपको बता दें कि शेखर कपूर ने दो बार शादियां की थी. उनकी पहली शादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की भतीजी मेधा गुजराल से हुई थी. हालांकि कुछ सालों बाद टूट गई थी.
जी हां! ये सच है. आपको बता दें कि शेखर कपूर ने दो बार शादियां की थी. उनकी पहली शादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की भतीजी मेधा गुजराल से हुई थी. हालांकि कुछ सालों बाद टूट गई थी.
5/8
साल 1994 में शेखर-मेधा गुजराल का तलाक हुआ था. इस शादी की असफलता के बाद साल 1999 में शेखर मशहूर एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति में की.
साल 1994 में शेखर-मेधा गुजराल का तलाक हुआ था. इस शादी की असफलता के बाद साल 1999 में शेखर मशहूर एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति में की.
6/8
सुचित्रा उम्र में उनसे 30 साल छोटी थीं. यह शादी करीब 8-9 साल चली होगी. अचानक साल 2006-2007 में सुचित्रा ने उनपर कई आरोप लगाते हुए उनसे नाता तोड़ दिया.इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई थी, जिसका नाम कावेरी है.
सुचित्रा उम्र में उनसे 30 साल छोटी थीं. यह शादी करीब 8-9 साल चली होगी. अचानक साल 2006-2007 में सुचित्रा ने उनपर कई आरोप लगाते हुए उनसे नाता तोड़ दिया.इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई थी, जिसका नाम कावेरी है.
7/8
बता दें कि शेखर कपूर से तलाक लेने के बाद एक इंटरव्यू में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने एक्स पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. सिद्धार्थ कनन के इंटव्यू में सुचित्रा ने शेखर पर चीटिंग और डिसरिस्पेक्ट के आरोप लगाए थे.
बता दें कि शेखर कपूर से तलाक लेने के बाद एक इंटरव्यू में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने एक्स पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. सिद्धार्थ कनन के इंटव्यू में सुचित्रा ने शेखर पर चीटिंग और डिसरिस्पेक्ट के आरोप लगाए थे.
8/8
इंटरव्यू में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा था कि उनकी शादी टूटने के पीछे की वजह प्रीति जिंटा हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि घरवालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी रचाई थी. मगर इस शादी के बाद शेखर कभी लॉयल नहीं थे.
इंटरव्यू में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा था कि उनकी शादी टूटने के पीछे की वजह प्रीति जिंटा हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि घरवालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी रचाई थी. मगर इस शादी के बाद शेखर कभी लॉयल नहीं थे.
Published at : 05 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Shekhar Kapur Suchitra Krishnamoorthi Shekhar Kapoor Personal Life Shekhar Kapur 80th Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget