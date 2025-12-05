हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस

गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस

Dhurandhar Actress Gitikka Ganju Dhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के रिलीज के बाद एक्ट्रेस गीतिका गंजू धर काफी चर्चे में हैं. चलिए जानते हैं कौन है गीतिका गंजू धर?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:19 PM (IST)
Dhurandhar Actress Gitikka Ganju Dhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के रिलीज के बाद एक्ट्रेस गीतिका गंजू धर काफी चर्चे में हैं. चलिए जानते हैं कौन है गीतिका गंजू धर?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में दिखने वाली गीतिका सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ हैं. कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर चुकीं एक्ट्रेस 3000 से ज्यादा लाइव इवेंट्स भी होस्ट कर चुकी हैं.

1/10
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर पहले ही दिन लोगों ने ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल जैसा ठप्पा लगाना शुरू कर दिया है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गीतिका गंजू धर के एक्टिंग की भी काफी तारीफें की जा रही हैं.
2/10
लोग गीतिका गंजू धर की एक्टिंग को सोशल मीडिया पर काफी सराह रहे हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि गीतिका इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
3/10
गीतिका गंजू धर 'धुरंधर' से पहले कई फिल्मों में काम चुकी हैं. आमिर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ (2022) और ‘म्यूजिक मेरी जान’ (2016) जैसी फिल्मों का वह हिस्सा रही हैं.
4/10
फिल्मों के अलावा SonyLIV पर ‘तनाव सीज़न 2’ और JioHotstar पर ‘आर्या सीजन 2’ जैसे OTT हिट्स में उन्होंने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को का दिल जीत लिया था.
5/10
आपको बता दें कि गीतिका ने 2000 में बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने कई शो होस्ट भी कीं. इनमें से मेरी सहेली, जायके का सफर, एग्ज़ीक्यूटिव क्लास, चित्रहार और अन्य शोज शामिल हैं.
6/10
टीवी शो के अलावा गीतिका ने 20वें कारगिल विजय दिवस, फिट इंडिया लॉन्च, प्रवासी भारतीय दिवस, आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लैक्मे फैशन वीक, स्वच्छ भारत अभियान सहित 3,000 से ज़्यादा लाइव इवेंट भी होस्ट कर चुकी हैं.
7/10
गीतिका ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ भी पार्टनशिप किया है.
8/10
गीतिका गंजू का मानना है कि बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जो कहानी कहने का तरीका बदल देती हैं और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल होती हैं. धुरंधर भी ऐसी ही फिल्म है.
9/10
गीतिका 'धुरंधर' जैसी फिल्म में दिखने के बाद काफी खुश नजर आ रही हैं.
10/10
गीतिका ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह की भी खूब तारीफें की. उनके साथ काम करने के बाद उन्होंने खुद को लकी कहा.
Published at : 05 Dec 2025 07:19 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Gitikka Ganju Dhar Dhurandhar Actress Gitikka Ganju Dhar

