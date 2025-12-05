एक्सप्लोरर
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
Dhurandhar Actress Gitikka Ganju Dhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के रिलीज के बाद एक्ट्रेस गीतिका गंजू धर काफी चर्चे में हैं. चलिए जानते हैं कौन है गीतिका गंजू धर?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में दिखने वाली गीतिका सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ हैं. कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर चुकीं एक्ट्रेस 3000 से ज्यादा लाइव इवेंट्स भी होस्ट कर चुकी हैं.
Published at : 05 Dec 2025 07:19 PM (IST)
10 Photos
