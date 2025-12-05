एक्सप्लोरर
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने आखिर क्यों ली कपल्स थेरेपी, क्या बिगड़ चुका है रिश्ता
सोनक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी हर किसी को परफेक्ट लगती है. लेकिन, इस रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों एक-दूसरे के बाल नोचने को तैयार थे.अब एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी को 8 साल हो चुके हैं. दोनों की शादी को भी एक साल पूरा हो चुका है. अब सोनाक्षी ने खुलासा किया है कि उनका और जहीर का रिश्ता हमेशा उतना आसान नहीं था.
Published at : 05 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
