हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने आखिर क्यों ली कपल्स थेरेपी, क्या बिगड़ चुका है रिश्ता

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने आखिर क्यों ली कपल्स थेरेपी, क्या बिगड़ चुका है रिश्ता

सोनक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी हर किसी को परफेक्ट लगती है. लेकिन, इस रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों एक-दूसरे के बाल नोचने को तैयार थे.अब एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 05:28 PM (IST)
सोनक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी हर किसी को परफेक्ट लगती है. लेकिन, इस रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों एक-दूसरे के बाल नोचने को तैयार थे.अब एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी को 8 साल हो चुके हैं. दोनों की शादी को भी एक साल पूरा हो चुका है. अब सोनाक्षी ने खुलासा किया है कि उनका और जहीर का रिश्ता हमेशा उतना आसान नहीं था.

1/7
सोनाक्षी सिन्हा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात करते हुए बताया कि जहीर इकबाल के संग रिश्ते के शुरुआती तीन साल बाद दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि कपल्स थेरेपी का सहारा लेना पड़ा था.
सोनाक्षी सिन्हा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात करते हुए बताया कि जहीर इकबाल के संग रिश्ते के शुरुआती तीन साल बाद दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि कपल्स थेरेपी का सहारा लेना पड़ा था.
2/7
सोनाक्षी ने उस पल को थ्री-इयर इच (तीन साल की खुजली)बताते हुए कहा,'हमारा एक ऐसा दौर आया जब हम एक-दूसरे के बाल नोच लेना चाहते थे. चाहे हम जो भी करते, एक-दूसरे का नजरिया समझ ही नहीं पा रहे थे.'
सोनाक्षी ने उस पल को थ्री-इयर इच (तीन साल की खुजली)बताते हुए कहा,'हमारा एक ऐसा दौर आया जब हम एक-दूसरे के बाल नोच लेना चाहते थे. चाहे हम जो भी करते, एक-दूसरे का नजरिया समझ ही नहीं पा रहे थे.'
3/7
हालांकि, दोनों के मन में ये बात गहराई से बैठी हुई थी कि उन्हें इस रिश्ते को बचाना है.उन्होंने बतायाकि थेरेपी का सुझाव जहीर ने दिया और वो इसके लिए तैयार हो गईं.
हालांकि, दोनों के मन में ये बात गहराई से बैठी हुई थी कि उन्हें इस रिश्ते को बचाना है.उन्होंने बतायाकि थेरेपी का सुझाव जहीर ने दिया और वो इसके लिए तैयार हो गईं.
4/7
सोनाक्षी के अनुसार,'सिर्फ दो सेशन के बाद ही हम पटरी पर वापस आ गए. यह समझने में बहुत मदद मिली कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है. अक्सर उसके कहने का मतलब वो नहीं होता जो लगता है.'
सोनाक्षी के अनुसार,'सिर्फ दो सेशन के बाद ही हम पटरी पर वापस आ गए. यह समझने में बहुत मदद मिली कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है. अक्सर उसके कहने का मतलब वो नहीं होता जो लगता है.'
5/7
एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते की शुरुआत के किस्से भी शेयर किए.सोनाक्षी ने बताया कि सलमान खान की एक पार्टी में मिलने के बाद जहीर से उनकी मुलाकात हुआ, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई.
एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते की शुरुआत के किस्से भी शेयर किए.सोनाक्षी ने बताया कि सलमान खान की एक पार्टी में मिलने के बाद जहीर से उनकी मुलाकात हुआ, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई.
6/7
उन्होंने मिलने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही जहीर से आई लव यू कह दिया था, जिस पर जहीर ने उन्हें पागल समझकर हंसी उड़ाई थी.
उन्होंने मिलने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही जहीर से आई लव यू कह दिया था, जिस पर जहीर ने उन्हें पागल समझकर हंसी उड़ाई थी.
7/7
सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो नजर में विश्वास रखती हैं. ऐसे में उन्होंने शादी तक अपने रिश्ते को गुपचुप रखना ही ठीक समझा.
सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो नजर में विश्वास रखती हैं. ऐसे में उन्होंने शादी तक अपने रिश्ते को गुपचुप रखना ही ठीक समझा.
Published at : 05 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
विश्व
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhurandhar Review: Ranveer Singh ने किया Surprise, R. Madhavan & Akshaye Khanna की दमदार screen presence
Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live
IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
विश्व
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
हेल्थ
HIV To AIDS Progression: शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget