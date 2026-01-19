काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?
IED Blast in Kabul: काबुल के शाहर-ए-नाव इलाके में हुए आईईडी ब्लास्ट में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार (19 जनवरी, 2026) को एक चीनी रेस्तरां के सामने शक्तिशाली विस्फोट हुआ है. यह विस्फोट चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है. इस हमले के पीछे तालिबान के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुटों का हाथ होने का आरोप है.
रॉयटर्स ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इस विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. यह विस्फोट सेंट्रल काबुल के भारी सुरक्षा वाले हिस्से में स्थित एक होटल के पास हुआ.
धमाके को लेकर तालिबान सरकार ने जारी किया बयान
वहीं, इस धमाके को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है. अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को कहा कि काबुल के शाहर-ए-नाव इलाके में हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए और कुछ घायल भी हुए.
काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा, ‘काबुल शहर के चौथे जिले शाहर-ए-नाव में गुलफरोशी स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में भयानक धमाका हुआ. इस विस्फोट में कई लोग हताहत हुए.’
🚨‼️A massive explosion rocks #Kabul the capital of Afghanistan.— SaddamShah (@SaddaM_Shah92) January 19, 2026
काबुल से सबसे सुरक्षित इलाके में हुआ हमला
उल्लेखनीय है कि शाहर-ए-नाव इलाका, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है. जहां कई विदेशी मूल के नागरिक रहते हैं. इस इलाके में हमला होना तालिबान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.
काबुल में पहले आत्मघाती हमले को दिया जा चुका है अंजाम
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में साल 2025 में दो बार आत्मघाती बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है. इसमें पहले आत्मघाती हमला फरवरी, 2025 में हुआ था, जब एक हमलावर ने अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय में जबरन घुसने की कोशिश की थी. इस हमले में एक शख्स की मौत हुई थी और तीन अन्य लोग घायल हुए थे. दूसरा आत्मघाती हमला उसी हफ्ते उत्तर-पूर्व अफगानिस्तान में एक बैंक के बाहर हुआ था. जहां हमले में पांच लोग मारे गए थे.
