हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहिंदू पति के साथ मुस्लिम बीवी सोहा अली खान ने ऐसे मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें

हिंदू पति के साथ मुस्लिम बीवी सोहा अली खान ने ऐसे मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें

Soha Ali Khan Diwali 2025: सोहा अली खान के घर बीती रात खूब धूमधाम से दिवाली मनाया गया है. इस खास मौके पर उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Soha Ali Khan Diwali 2025: सोहा अली खान के घर बीती रात खूब धूमधाम से दिवाली मनाया गया है. इस खास मौके पर उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

सोहा अली खान ने इस दीवाली फैमिली के संग खूब धूमधाम से दिवाली मनाई. पति और परिवार के साथ पूजा-अर्चना करते हुए उन्होंने त्यौहार की खुशियां दुगनी कर दीं. उनकी मुस्कान और रंगीन आउटफिट्स ने दीवाली का माहौल और भी खास बना दिया.

1/8
सोहा अली खान ने इस साल दिवाली अपने परिवार के साथ खास अंदाज में मनाई. उन्होंने पति और बच्चों के साथ घर में पूजा की. पटौदी परिवार का त्यौहार का हर पल बेहद खुशियों भरा रहा. फैंस को उनकी ये झलक देखकर त्योहार का आनंद और बढ़ गया.
सोहा अली खान ने इस साल दिवाली अपने परिवार के साथ खास अंदाज में मनाई. उन्होंने पति और बच्चों के साथ घर में पूजा की. पटौदी परिवार का त्यौहार का हर पल बेहद खुशियों भरा रहा. फैंस को उनकी ये झलक देखकर त्योहार का आनंद और बढ़ गया.
2/8
सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर दिवाली की फोटोज को शेयर की हैं. फोटोज में उनका पूरा परिवार साथ में नजर आ रहा है.
सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर दिवाली की फोटोज को शेयर की हैं. फोटोज में उनका पूरा परिवार साथ में नजर आ रहा है.
3/8
लुक की बात करें तो सभी ट्रेडिशनल कपड़ों में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.
लुक की बात करें तो सभी ट्रेडिशनल कपड़ों में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.
4/8
वहीं सोहा अली खान ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है.
वहीं सोहा अली खान ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है.
5/8
सोहा अली खान अपने पति कुणाल खेमू और बहन सबा अली खान के साथ नजर आ रही हैं.
सोहा अली खान अपने पति कुणाल खेमू और बहन सबा अली खान के साथ नजर आ रही हैं.
6/8
वही कुणाल खेमू डार्क ब्लू कलर के ट्रेडिशनल कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं.
वही कुणाल खेमू डार्क ब्लू कलर के ट्रेडिशनल कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं.
7/8
पूरी फैमिली दीपावली के इस खास मौके पर पूजा अर्चना करती नजर आ रही है.
पूरी फैमिली दीपावली के इस खास मौके पर पूजा अर्चना करती नजर आ रही है.
8/8
फैंस को उनका ये दिवाली सेलिब्रेशन अंदाज बेहद पसंद आया.
फैंस को उनका ये दिवाली सेलिब्रेशन अंदाज बेहद पसंद आया.
Published at : 21 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
Soha Ali Khan Kunal Kemmu Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
Sanae Takaichi Japan PM: एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget