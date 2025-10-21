हिंदू पति के साथ मुस्लिम बीवी सोहा अली खान ने ऐसे मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें

सोहा अली खान ने इस साल दिवाली अपने परिवार के साथ खास अंदाज में मनाई. उन्होंने पति और बच्चों के साथ घर में पूजा की. पटौदी परिवार का त्यौहार का हर पल बेहद खुशियों भरा रहा. फैंस को उनकी ये झलक देखकर त्योहार का आनंद और बढ़ गया.