हिंदू पति के साथ मुस्लिम बीवी सोहा अली खान ने ऐसे मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें
Soha Ali Khan Diwali 2025: सोहा अली खान के घर बीती रात खूब धूमधाम से दिवाली मनाया गया है. इस खास मौके पर उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
सोहा अली खान ने इस दीवाली फैमिली के संग खूब धूमधाम से दिवाली मनाई. पति और परिवार के साथ पूजा-अर्चना करते हुए उन्होंने त्यौहार की खुशियां दुगनी कर दीं. उनकी मुस्कान और रंगीन आउटफिट्स ने दीवाली का माहौल और भी खास बना दिया.
Published at : 21 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Tags :Soha Ali Khan Kunal Kemmu Diwali 2025
बॉलीवुड
बॉलीवुड

