तस्वीरें शेयर कर श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर फिर मचाई धूम, फैंस बोले छा गईं आप
Shweta Tiwari 10 Photos: हाल ही मे एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
टीवी की ग्लैमर क्वीन श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींच रहा है. 44 साल की उम्र में श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से कई यंग एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं. फैंस इन तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
Published at : 26 Sep 2025 07:11 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari DO U WANNA PARTNER
