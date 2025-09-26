तस्वीरें शेयर कर श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर फिर मचाई धूम, फैंस बोले छा गईं आप

श्वेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो टीवी सीरीज डू यू वॉना पार्टनर में नजर आ रही हैं.ये सीरीज 12 सितंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है. सीरीज में श्वेता के अलावा तमन्ना भाटिया, टीवी एक्टर नकुल मेहता, जावेद जाफरी, और नीरज काबी हैं.