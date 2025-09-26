हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तस्वीरें शेयर कर श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर फिर मचाई धूम, फैंस बोले छा गईं आप

Shweta Tiwari 10 Photos: हाल ही मे एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 07:11 PM (IST)
टीवी की ग्लैमर क्वीन श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींच रहा है. 44 साल की उम्र में श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से कई यंग एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं. फैंस इन तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/7
टीवी सीरियल और सीरीज में अपना जलवा दिखाने वाली श्वेता तिवारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है. 44 की उम्र में भी श्वेता अपनी फिटनेस से 24 साल की एक्ट्रेस को मात दे रही हैं.
2/7
उनकी ग्लैमरस ब्यूटी को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई यही जानना चाहता है कि वो अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं.
3/7
अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें उनका खूबसूरत अंदाज नजर आ रहा है.
4/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर का हैवी वर्क हाई स्लिट कट गाउन पहना है.
5/7
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए श्वेता ने बालों को लाइट कर्ल के साथ स्टाइल किया है और मिनिमल मेकअप लिया है.
6/7
फैंस भी एक्ट्रेस के लुक के दीवाने हो गए हैं. अलग-अलग तरह के कॉमेंट्स करके फैंस उनकी तारीफ कर रहें हैं. एक यूजर ने लिखा, तिवारी जी...छा गईं आप तो. एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप इस उम्र में भी इतनी युवा लग रही हैं.
7/7
श्वेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो टीवी सीरीज डू यू वॉना पार्टनर में नजर आ रही हैं.ये सीरीज 12 सितंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है. सीरीज में श्वेता के अलावा तमन्ना भाटिया, टीवी एक्टर नकुल मेहता, जावेद जाफरी, और नीरज काबी हैं.
Published at : 26 Sep 2025 07:11 PM (IST)
Shweta Tiwari DO U WANNA PARTNER

Photo Gallery

