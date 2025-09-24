हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर लुक में कहर बरपाती हैं सारा तेंदुलकर, खूबसूरती के आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी हैं फेल, तस्वीरों पर मर मिटेंगे

हर लुक में कहर बरपाती हैं सारा तेंदुलकर, खूबसूरती के आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी हैं फेल, तस्वीरों पर मर मिटेंगे

Sara Tendulkar 10 Pics: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं. सारा काफी फैशनिस्टा हैं और फैंस को उनका हर अंदाज बेहद पसंद आता है.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2025 10:57 AM (IST)
Sara Tendulkar 10 Pics: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं. सारा काफी फैशनिस्टा हैं और फैंस को उनका हर अंदाज बेहद पसंद आता है.

सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं. सारा हर लुक में गजब ढाती हैं. वे इतनी खूबसूरत हैं कि उनके आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी फेल लगती हैं. यकीन नहीं है तो उनकी ये फोटोज देख लीजिए.

12 अक्टूबर, 1997 को जन्मी सारा एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ीं, जो खेल और शिक्षा, दोनों में गहरी आस्था रखता था. उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की, और फिर हायर एजुकेशन के लिए लंदन चली गईं.
12 अक्टूबर, 1997 को जन्मी सारा एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ीं, जो खेल और शिक्षा, दोनों में गहरी आस्था रखता था. उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की, और फिर हायर एजुकेशन के लिए लंदन चली गईं.
सारा तेंदुलकर ने बायोमेडिकल साइंसेज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री हासिल की.
सारा तेंदुलकर ने बायोमेडिकल साइंसेज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री हासिल की.
वह यूके के एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन में एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशिएनिस्ट हैं. उनका कहना है कि वह एक फंक्शनल न्यूट्रिशियन कोच बनने की दिशा में काम कर रही हैं.
वह यूके के एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन में एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशिएनिस्ट हैं. उनका कहना है कि वह एक फंक्शनल न्यूट्रिशियन कोच बनने की दिशा में काम कर रही हैं.
वह एक फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर मुंबई स्थित अपने जिम के बाहर नज़र आती रहती हैं.
वह एक फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर मुंबई स्थित अपने जिम के बाहर नज़र आती रहती हैं.
अपनी पढ़ाई के अलावा, सारा तेंदुलकर ने फ़ैशन और मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा है. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अपने स्टाइल और ग्रेस से लोगों का ध्यान खींचा है और इस इंडस्ट्री में एक प्रमुख हस्ती बन गई हैं. उन्होंने जाने-माने डिज़ाइनरों के साथ काम किया है और दुनिया भर के प्रेस्टिजियस फ़ैशन इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है.
अपनी पढ़ाई के अलावा, सारा तेंदुलकर ने फ़ैशन और मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा है. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अपने स्टाइल और ग्रेस से लोगों का ध्यान खींचा है और इस इंडस्ट्री में एक प्रमुख हस्ती बन गई हैं. उन्होंने जाने-माने डिज़ाइनरों के साथ काम किया है और दुनिया भर के प्रेस्टिजियस फ़ैशन इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है.
सारा के फैशन सेंस को उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं. वे सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 8.7 मीलियन फॉलोअर्स हैं.
सारा के फैशन सेंस को उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं. वे सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 8.7 मीलियन फॉलोअर्स हैं.
सारा हर लुक में बला की हसीन लगती हैं. इस ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में सारा कहर ढा रही हैं.
सारा हर लुक में बला की हसीन लगती हैं. इस ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में सारा कहर ढा रही हैं.
सारा अपनी स्माइल से दिल लूट लेती हैं. उनकी फ्लॉलेस स्किन भी उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट करती है. इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में उनका हुस्न किसी को भी उनका दीवाना बना दे.
सारा अपनी स्माइल से दिल लूट लेती हैं. उनकी फ्लॉलेस स्किन भी उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट करती है. इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में उनका हुस्न किसी को भी उनका दीवाना बना दे.
सारा इस शॉर्ट ड्रेस में भी काफी हसीन लग रही हैं. ऊपर से उनकी अदाएं कातिलाना हैं.
सारा इस शॉर्ट ड्रेस में भी काफी हसीन लग रही हैं. ऊपर से उनकी अदाएं कातिलाना हैं.
इस ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाली शॉर्ट ड्रेस में सारा बिजलियां गिरा रही हैं. वाकई सचिन तेंदुलकर की बेटी को भगवान ने फुर्सत से बनाया है.
इस ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाली शॉर्ट ड्रेस में सारा बिजलियां गिरा रही हैं. वाकई सचिन तेंदुलकर की बेटी को भगवान ने फुर्सत से बनाया है.
Published at : 24 Sep 2025 10:57 AM (IST)
