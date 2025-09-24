अपनी पढ़ाई के अलावा, सारा तेंदुलकर ने फ़ैशन और मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा है. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अपने स्टाइल और ग्रेस से लोगों का ध्यान खींचा है और इस इंडस्ट्री में एक प्रमुख हस्ती बन गई हैं. उन्होंने जाने-माने डिज़ाइनरों के साथ काम किया है और दुनिया भर के प्रेस्टिजियस फ़ैशन इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है.