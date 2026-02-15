एक्सप्लोरर
महाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबीं सारा अली खान, केदारनाथ की फोटोज की शेयर
Sara Ali Khan Photos: सारा अली खान ने शिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने सभी को शिवरात्रि के शुभकामनाएं भी दी. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल ही रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बहुत बड़ी शिव भक्त हैं. वो अक्सर शिव जी से जुड़ी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने शिवरात्रि के खास मौके पर केदारनाथ की अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं.
1/7
2/7
Published at : 15 Feb 2026 10:14 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
बॉलीवुड
8 Photos
Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
7 Photos
पीच ड्रेस में ईशा अंबानी का लुक वायरल, करिश्मा कपूर का रॉयल अंदाज छाया, नव्या नवेली नंदा ने लूटी लाइमलाइट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के बयान पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले- 'जो अपने आप को...'
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion