महाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबीं सारा अली खान, केदारनाथ की फोटोज की शेयर

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबीं सारा अली खान, केदारनाथ की फोटोज की शेयर

Sara Ali Khan Photos: सारा अली खान ने शिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने सभी को शिवरात्रि के शुभकामनाएं भी दी. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल ही रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 10:20 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बहुत बड़ी शिव भक्त हैं. वो अक्सर शिव जी से जुड़ी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने शिवरात्रि के खास मौके पर केदारनाथ की अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर मंदिरों में पूजा- पाठ करती नजर आती हैं. उन्होंने कई ज्योतिर्लिंग के दर्शक कर लिए हैं.
हाल ही में सारा ने महाशिवरात्रि के खास मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर की.
Published at : 15 Feb 2026 10:14 PM (IST)
Sara Ali Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

