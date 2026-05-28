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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडGulshan Devaiah Birthday: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'

Gulshan Devaiah Birthday: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'

Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया बॉलीवुड और ओटीटी के उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हर किरदार को अपनी एक्टिंग से यादगार बनाया है. इसी बीच आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.

By : IANS एजेंसी  | Updated at : 28 May 2026 02:14 PM (IST)
Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया बॉलीवुड और ओटीटी के उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हर किरदार को अपनी एक्टिंग से यादगार बनाया है. इसी बीच आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.

एक्टर गुलशन देवैया उन कलाकारों में से हैं, जो हर किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जी लेते हैं. चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, उनका हर रोल दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है. गुलशन ने कभी खुद को एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा. कभी वो खतरनाक विलेन बने, तो कभी कॉमिक अंदाज में नजर आए और कभी पुलिस ऑफिसर के रोल में लोगों का दिल जीत लिया. उनकी एक्टिंग में दिखने वाली गहराई उन्हें बाकियों से अलग बनाती है. इसी बीच आइए गुलशन के शुरुआती करियर से लेकर अब तक के करियर के बारे में जानते हैं.

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28 मई 1987 को जन्मे गुलशन देवैया का शुरुआती करियर फिल्मों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और कई सालों तक इसी में काम किया. वो फैशन इंडस्ट्री में पढ़ाने का काम भी करते थे. लेकिन उनके अंदर अभिनय को लेकर हमेशा लगाव था. इसी जुनून ने उन्हें थिएटर तक पहुंचाया. थिएटर में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखी, बल्कि बैकस्टेज और लाइटिंग जैसे काम भी किए.
28 मई 1987 को जन्मे गुलशन देवैया का शुरुआती करियर फिल्मों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और कई सालों तक इसी में काम किया. वो फैशन इंडस्ट्री में पढ़ाने का काम भी करते थे. लेकिन उनके अंदर अभिनय को लेकर हमेशा लगाव था. इसी जुनून ने उन्हें थिएटर तक पहुंचाया. थिएटर में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखी, बल्कि बैकस्टेज और लाइटिंग जैसे काम भी किए.
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गुलशन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की. उनकी पहली फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा. शुरुआत में उन्हें बड़े स्टार जैसा लॉन्च नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने अभिनय से धीरे-धीरे इंडस्ट्री का ध्यान खींचा. उनकी मेहनत और अलग स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बाकी नए कलाकारों से अलग पहचान दिलानी शुरू कर दी.
गुलशन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की. उनकी पहली फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा. शुरुआत में उन्हें बड़े स्टार जैसा लॉन्च नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने अभिनय से धीरे-धीरे इंडस्ट्री का ध्यान खींचा. उनकी मेहनत और अलग स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बाकी नए कलाकारों से अलग पहचान दिलानी शुरू कर दी.
Published at : 28 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Gulshan Devaiah

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