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Gulshan Devaiah Birthday: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'
Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया बॉलीवुड और ओटीटी के उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हर किरदार को अपनी एक्टिंग से यादगार बनाया है. इसी बीच आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.
एक्टर गुलशन देवैया उन कलाकारों में से हैं, जो हर किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जी लेते हैं. चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, उनका हर रोल दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है. गुलशन ने कभी खुद को एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा. कभी वो खतरनाक विलेन बने, तो कभी कॉमिक अंदाज में नजर आए और कभी पुलिस ऑफिसर के रोल में लोगों का दिल जीत लिया. उनकी एक्टिंग में दिखने वाली गहराई उन्हें बाकियों से अलग बनाती है. इसी बीच आइए गुलशन के शुरुआती करियर से लेकर अब तक के करियर के बारे में जानते हैं.
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Published at : 28 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :Gulshan Devaiah
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