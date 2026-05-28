28 मई 1987 को जन्मे गुलशन देवैया का शुरुआती करियर फिल्मों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और कई सालों तक इसी में काम किया. वो फैशन इंडस्ट्री में पढ़ाने का काम भी करते थे. लेकिन उनके अंदर अभिनय को लेकर हमेशा लगाव था. इसी जुनून ने उन्हें थिएटर तक पहुंचाया. थिएटर में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखी, बल्कि बैकस्टेज और लाइटिंग जैसे काम भी किए.