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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड35 करोड़ का बंगला, चार लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस, कितने अमीर हैं 'डॉन 3' के डायरेक्टर फरहान अख्तर?

35 करोड़ का बंगला, चार लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस, कितने अमीर हैं 'डॉन 3' के डायरेक्टर फरहान अख्तर?

Farhan Akhtar Net Worth: फिल्म 'डॉन 3' के फरहान अख्तर बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ों के मालिक हैं. आइए उनकी नेटवर्थ और कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 May 2026 01:40 PM (IST)
Farhan Akhtar Net Worth: फिल्म 'डॉन 3' के फरहान अख्तर बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ों के मालिक हैं. आइए उनकी नेटवर्थ और कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

फरहान अख्तर इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दरअसल, उनकी अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' से अचानक रणवीर सिंह के किनारा कर लिया है, जिसके बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. फरहान अख्तर की शिकायत के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. इन तमाम चर्चाओं के बीच फरहान अख्तर एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं और फैंस उनके बारे में और जानने को उत्सुक हैं. ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उनकी नेटवर्थ और लग्जरी कार कलेक्शन पर.

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बॉलीवुड के ऑलराउंडर फरहान अख्तर के टैलेंट की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ राइटिंग और डायरेक्टिंग में भी अपना हुनर दिखाया है.
बॉलीवुड के ऑलराउंडर फरहान अख्तर के टैलेंट की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ राइटिंग और डायरेक्टिंग में भी अपना हुनर दिखाया है.
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अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर फरहान अख्तर ने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं. फरहान करोड़ों के मालिक हैं.
अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर फरहान अख्तर ने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं. फरहान करोड़ों के मालिक हैं.
Published at : 29 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar DON 3

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