एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार
Celebs Airport Look: तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनो ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए् देखते हैं एक्ट्रेसेस की फोटोज.
तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित जल्द ही फिल्म 'मां बहन' में एक साथ नजर आने वाली हैं . इसी बीच हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 30 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :Madhuri Dixit TRIPTI DIMRI
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग की भी महारथी हैं टॉप 7 सुपरस्टार्स की बेटियां, एक दे चुकीं इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी हिट
बॉलीवुड
9 Photos
35 करोड़ का बंगला, चार लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस, कितने अमीर हैं 'डॉन 3' के डायरेक्टर फरहान अख्तर?
बॉलीवुड
9 Photos
'लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल' जाह्नवी कपूर का ये नया साड़ी लुक देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड
बॉलीवुड
8 Photos
ईद पर मां को याद कर इमोशनल हुईं सुजैन खान, शेयर की पुरानी तस्वीरें, लिखा- तुम हर पल याद आती हो
बॉलीवुड
7 Photos
'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
गुलशन देवैया बर्थडे: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'
बॉलीवुड
9 Photos
'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, पति संग शेयर की फोटोज, यहां देखें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मनोरंजन
FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह ने शेयर की पहली तस्वीर, इस शख्स संग दिखे एक्टर
मनोरंजन
कई मिसकैरेज झेल चुके हैं गुरमीत-देबिना, कपल ने सुनाई दर्दभरी कहानी, 10 साल के इंतजार के बाद बने पेरेंट्स
मनोरंजन
'धुरंधर की सक्सेस से डरे...', 'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा, FWICE पर भड़के
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग की भी महारथी हैं टॉप 7 सुपरस्टार्स की बेटियां, एक दे चुकीं इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी हिट
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion