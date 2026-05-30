हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार

Celebs Airport Look: तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनो ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए् देखते हैं एक्ट्रेसेस की फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 May 2026 11:54 AM (IST)
Celebs Airport Look: तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनो ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए् देखते हैं एक्ट्रेसेस की फोटोज.

तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित जल्द ही फिल्म 'मां बहन' में एक साथ नजर आने वाली हैं . इसी बीच हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

1/7
तृप्ति डिमरी की हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस कैजुअल, लेकिन स्टाइलिश लुक में दिखीं.
तृप्ति डिमरी की हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस कैजुअल, लेकिन स्टाइलिश लुक में दिखीं.
2/7
एक्ट्रेस ने डेनिम के साथ सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थी.
एक्ट्रेस ने डेनिम के साथ सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थी.
Published at : 30 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit TRIPTI DIMRI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Friday Box Office: 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' ने भी बटोरे नोट,- जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मनोरंजन
FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह ने शेयर की पहली तस्वीर, इस शख्स संग दिखे एक्टर
FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह ने शेयर की पहली तस्वीर, इस शख्स संग दिखे एक्टर
मनोरंजन
कई मिसकैरेज झेल चुके हैं गुरमीत-देबिना, कपल ने सुनाई दर्दभरी कहानी, 10 साल के इंतजार के बाद बने पेरेंट्स
कई मिसकैरेज झेल चुके हैं गुरमीत-देबिना, कपल ने सुनाई दर्दभरी कहानी, 10 साल के इंतजार के बाद बने पेरेंट्स
मनोरंजन
'धुरंधर की सक्सेस से डरे...', 'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा, FWICE पर भड़के
'धुरंधर की सक्सेस से डरे...', 'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा, FWICE पर भड़के
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: सूर्या हत्याकांड का खौफनाक वीडियो आया सामने! | Khora | Breaking
Ghaziabad Surya Case: युवक की मौत का चौंकाने वाला वीडियो आया सामने | Khora Murder | Breaking News
CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मेघा प्रसाद
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
हेल्थ
Ebola Virus Outbreak: कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget