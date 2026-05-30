नोएडा में CUET UG परीक्षा लेट होने पर छात्रों का हंगामा, NTA मुर्दाबाद के लगाए नारे

नोएडा के सेक्टर 64 स्थित एक परीक्षा केंद्र पर CUET (Common University Entrance Test) परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा हो गया. परीक्षा में देरी, सिस्टम खराब होने और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद सैकड़ों छात्रों ने केंद्र पर जमकर बवाल काटा.

परीक्षा शुरू होने में देरी, फिर सिस्टम फेल

शनिवार को CUET परीक्षा के लिए सेक्टर 64 के आदर्श परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से छात्र अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे. सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन कई छात्रों को केंद्र पर पहुंचने के बाद भी एंट्री नहीं मिली. कुछ छात्रों का दावा है कि उन्हें 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा. परीक्षा शुरू होते-होते 12 बज गए. वहीं जब परीक्षा शुरू हुई तो अचानक कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई. कई छात्रों के दावा है कि उनके सामने स्क्रीन फ्रीज हो गई, कुछ के प्रश्न नहीं दिख रहे थे और कई छात्रों को बीच में लॉगआउट हो गए. इससे छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने केंद्र पर हंगामा शुरू कर दिया.

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छात्रों ने लगाया जाम, NTA पर भड़के

नाराज छात्रों ने केंद्र के अंदर कुर्सियां-टेबल तोड़ डाले और जोर-जोर से नारे लगाए. कुछ छात्र बाहर निकलकर सड़क पर आ गए और यातायात जाम कर दिया. स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने किसी तरह छात्रों को शांत कराया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत NTA को भेज दी जाएगी.

छात्रों का कहना है कि CUET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है. कई छात्रों ने फोन पर घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. NTA ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के संचालकों से रिपोर्ट मांगी है. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं.

सेंटर पर दिखी बदइंतजामी

बता दें कि CUET का एग्जाम TCS के सहयोग से NTA कराती है. लेकिन UG की परीक्षा में यह सिस्टम फेल हो गया है. दूसरी शिफ्ट 3 बजे से होनी थी लेकिन खबर लिखे जाने तक दूसरी शिफ्ट की एंट्री नहीं हुई थी. इसके अलावा सेंटर पर काफी बदइंतजामी देखने को मिली. लोगों के बैठने और पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी.

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