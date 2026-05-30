शाहिद कपूर ने दिखाया अपने 'बचपन का स्वैग', तस्वीर शेयर कर बोले- 'तब भी कमाल था फैशन सेंस'

एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'कॉकटेल-2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. शनिवार को एक्टर ने फैंस के साथ अपने बचपन के दिनों को याद किया और सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो के सामने आते ही फैंस भी शाहिद के क्यूट अंदाज पर खूब प्यार लुटाते नजर आए.

इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक्टर ने तस्वीर पोस्ट की. इसमें छोटा-सा शाहिद मोटरसाइकिल के पास खड़े होकर बड़े ही स्वैग के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में शाहिद कपूर का अंदाज वाकई देखने लायक है.

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फोटो के साथ लिखा मजेदार कैप्शन

इस फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'जब आपको बाइक्स का बेहद शौक हो और आपको खुद भी इस बात का अंदाजा न हो... जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, मेरा फैशन सेंस भी बचपन से ही काफी शानदार था.'

‘कॉकटेल-2’ में आएंगे नजर

एक्टर शाहिद कपूर जल्द ही आगामी फिल्म 'कॉकटेल-2' में नजर आएंगे. ये फिल्म सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है. इसका रोमांटिक ट्रैक 'तुझको', सॉन्ग 'माशूका' और 'जब तलक' पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

नए अंदाज में दिखेगी लव ट्रायंगल की कहानी

आधुनिक रिश्तों और इमोशनल उलझनों पर आधारित इस फिल्म में एक नया और दिलचस्प लव-ट्रायंगल देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी बिल्कुल नए किरदारों के साथ आज के दौर के आधुनिक रिश्तों पर आधारित है. बताया जा रहा है कि इसमें कृति सेनन और रश्मिका मंदाना एक लेस्बियन कपल के रूप में नजर आ सकती हैं, जबकि शाहिद कपूर लव-ट्रायंगल का हिस्सा होंगे.

पहली बार साथ दिखेंगे शाहिद और रश्मिका

होमी अदजानिया इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पहली कॉकटेल का निर्देशन भी किया था. ये पहली बार है जब शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना एक साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

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फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदारों में हैं. ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना होगा कि इस सीक्वल को दर्शक कैसा रिस्पॉन्स देते हैं.