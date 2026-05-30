19 साल की पूजा सिंह ने लहराया भारत का परचम, 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

19 साल की पूजा सिंह ने लहराया भारत का परचम, 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
Pooja Singh: पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की हाई जम्प लगाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 14 साल पुराना रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया.
19 वर्षीय भारत की पूजा सिंह (Pooja Singh) ने 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप (Asian U20 Athletics Championships 2026) में इतिहास रचते हुए ऊंची कूद (High Jump) में शुक्रवार (29 मई) को गोल्ड मेडल अपने किया. हांगकांग में ऐतिहासिक कमाल करते हुए पूजा ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.
पूजा ने 1.93 मीटर की छलांग लगाते हुए 14 साल पुराना सीनियर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2012 में सहाना कुमारी ने बनाया था. सहाना के नाम पर 1.92 मीटर की छलांग का रिकॉर्ड दर्ज था. इसके साथ पूजा चैंपियनशिप के महिला हाई जम्प इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं.
बता दें कि पूजा ने पहले 1.91 मीटर की छलांग लगाकर अंडर-20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया और गोल्ड मेडल पक्का किया. फिर उससे भी बड़ी छलांग लगाकर सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया.
कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वालिफिकेशन मार्क भी किया पार
1.93 मीटर की छलांग के साथ पूजा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 यानी राष्टमंडल खेलों की योग्यता को भी पार कर लिया, जो 1.92 मीटर थी. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ उन्हें छूट देगा या नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करने वाला आखिरी इवेंट फेडरेशन कप पहले ही समाप्त हो चुका है.
खेल मंत्री ने बढ़ाया उत्साह
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए पूजा सिंह का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने लिखा, "TOPS एथलीट पूजा ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. उनकी 1.93 मीटर की छलांग ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं!"
Soaring to new heights!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) May 29, 2026
Stellar performance by TOPS athlete Pooja to win Gold at the Asian U20 Athletics Championships. Her 1.93m jump breaks the National Record. Wishing her the best for a bright future! pic.twitter.com/xYTkAzYk5D
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शेयर की पोस्ट
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एतिहासिक कारनामे पर पूजा सिंह का हौसला बढ़ाया. उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, "हांगकांग में आयोजित ‘22nd Asian U20 Athletics Championships 2026’ में ‘Women's High Jump’ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर तथा 14 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचने वाली हमारे भारत की होनहार बेटी पूजा सिंह को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन."
हांगकांग में आयोजित ‘22nd Asian U20 Athletics Championships 2026’ में ‘Women's High Jump’ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर तथा 14 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचने वाली हमारे भारत की होनहार बेटी पूजा सिंह को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन।— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 30, 2026
पूजा बिटिया, हम सभी देशवासियों… pic.twitter.com/fDXkUp9rRh
आगे लिखा, "पूजा बिटिया, हम सभी देशवासियों को आप पर गर्व है, आपकी 1.93 मीटर की ऐतिहासिक छलांग नए भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और नारी शक्ति की ऊंची उड़ान का प्रतिबिंब है. आपके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी सफलताओं के लिए अनंत शुभकामनाएं."
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