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किसी महल से कम नहीं काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी का आशियाना, देखें घर की इनसाइड फोटोज
Tanishaa Mukerji Home Inside Photos: तनीषा मुखर्जी का घर काफी आलीशान है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंची. इस दौरान तनीषा के लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली.
तनीषा मुखर्जी का घर किसी ड्रीम होम से कम नहीं है. हाल ही में फराह खान जब उनके घर पहुंचीं तो फैंस को भी उनके लग्जरी आशियाने के अंदर की झलक देखने को मिली. खूबसूरत इंटीरियर से लेकर सुकून भरे कोनों तक, घर का हर हिस्सा बेहद खास नजर आया.
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Published at : 30 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :Tanishaa Mukerji
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