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Janhvi Kapoor Pics: 'लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल' जाह्नवी कपूर का ये नया साड़ी लुक देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड
Janhvi Kapoor Pics: जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इन दिनों वो इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 29 May 2026 11:57 AM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Peddi
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