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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडJanhvi Kapoor Pics: 'लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल' जाह्नवी कपूर का ये नया साड़ी लुक देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड

Janhvi Kapoor Pics: 'लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल' जाह्नवी कपूर का ये नया साड़ी लुक देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड

Janhvi Kapoor Pics: जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 May 2026 11:57 AM (IST)
Janhvi Kapoor Pics: जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इन दिनों वो इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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बॉलीवुड फैशन की दुनिया में जब भी साड़ी लुक में ग्लैमर की बात होती है, तो जाह्नवी कपूर का नाम सबसे पहले आता है. ट्रेडिशनल साड़ी में उनका स्टाइलिश और एलिगेंट अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है.
बॉलीवुड फैशन की दुनिया में जब भी साड़ी लुक में ग्लैमर की बात होती है, तो जाह्नवी कपूर का नाम सबसे पहले आता है. ट्रेडिशनल साड़ी में उनका स्टाइलिश और एलिगेंट अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है.
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जाह्नवी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनके ट्रैडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है.
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनके ट्रैडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है.
Published at : 29 May 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Peddi

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