CUET UG 2026 परीक्षा में तकनीकी खराबी से देरी, NTA ने बदला शेड्यूल और दिया पूरा समय
CUET UG 2026 परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई. TCS की गड़बड़ी के बाद NTA ने परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया और छात्रों को पूरा समय देने का आश्वासन दिया है.
CUET UG 2026 परीक्षा 30 मई 2026 को कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय पर शुरू नहीं हो सकी. तकनीकी खराबी के चलते परीक्षा में देरी हुई, जिसके बाद NTA ने तुरंत अपडेट जारी करते हुए नया शेड्यूल लागू किया.
#CUETUG2026 — Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026
M/s TCS has reported that a technical glitch at their end delayed the commencement of CUET (UG) 2026 at some centres on 30.05.2026. The issue has since been resolved, and the exam is being conducted with full compensatory time so that no candidate…
