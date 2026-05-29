शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अक्सर लुक्स की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं लेकिन इसके अलावा उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. सुहाना ने 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था और अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. अब वो पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं.