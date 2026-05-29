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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती ही नहीं, एक्टिंग की भी महारथी हैं टॉप 7 सुपरस्टार्स की बेटियां, एक दे चुकीं इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी हिट

खूबसूरती ही नहीं, एक्टिंग की भी महारथी हैं टॉप 7 सुपरस्टार्स की बेटियां, एक दे चुकीं इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी हिट

Superstar's Daughters: आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की खूबसूरत बेटियों के बारे में बता रहे हैं, जो खूबरती ही नहीं एक्टिंग में भी मात देती हैं. इसमें एक तो दूसरे सबसे बड़ी हिट दे चुकी है. देखिए लिस्ट.

By : राहुल यादव  | Updated at : 29 May 2026 11:12 PM (IST)
Superstar's Daughters: आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की खूबसूरत बेटियों के बारे में बता रहे हैं, जो खूबरती ही नहीं एक्टिंग में भी मात देती हैं. इसमें एक तो दूसरे सबसे बड़ी हिट दे चुकी है. देखिए लिस्ट.

बॉलीवुड हो या फिर साउथ स्टार किड्स हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं. फिर चाहे वो फिल्मों की वजह से हों या फिर खूबसूरती. खूबसूरती के अलावा भी कई बार स्टार किड्स अपनी एक्टिंग की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में आज आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की खूबसूरत बेटियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें एक्टिंग में भी महारथ हासिल है. इसमें एक ने तो इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म दी है. देखिए लिस्ट.

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शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अक्सर लुक्स की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं लेकिन इसके अलावा उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. सुहाना ने 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था और अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. अब वो पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं.
शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अक्सर लुक्स की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं लेकिन इसके अलावा उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. सुहाना ने 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था और अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. अब वो पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं.
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चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी एक स्टार किड होने के साथ ही एक्ट्रेस भी हैं. वो केवल अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अभिनय के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं. अनन्या ने एक्टिंग में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' डेब्यू किया था.
चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी एक स्टार किड होने के साथ ही एक्ट्रेस भी हैं. वो केवल अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अभिनय के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं. अनन्या ने एक्टिंग में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' डेब्यू किया था.
Published at : 29 May 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Bollywood Star Kids

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