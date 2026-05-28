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'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, पति संग शेयर की फोटोज, यहां देखें
Dhinchak Pooja: 'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'दिलों का शूटर' जैसे गानों से धमाल मचाने वालीं ढिंचैक पूजा ने गुपचुप शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'दिलों का शूटर' फेम ढिंचैक पूजा दुल्हन बन गई हैं. उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. सिंगर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ नजर आ रही हैं. ढिंचैक पूजा की शादी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 28 May 2026 01:48 PM (IST)
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