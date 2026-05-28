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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, पति संग शेयर की फोटोज, यहां देखें

'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, पति संग शेयर की फोटोज, यहां देखें

Dhinchak Pooja: 'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'दिलों का शूटर' जैसे गानों से धमाल मचाने वालीं ढिंचैक पूजा ने गुपचुप शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 May 2026 01:48 PM (IST)
Dhinchak Pooja: 'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'दिलों का शूटर' जैसे गानों से धमाल मचाने वालीं ढिंचैक पूजा ने गुपचुप शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'दिलों का शूटर' फेम ढिंचैक पूजा दुल्हन बन गई हैं. उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. सिंगर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ नजर आ रही हैं. ढिंचैक पूजा की शादी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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'सेल्फी मैंने ले ली आज', 'दिलों का शूटर', 'स्वैग वाली टोपी' और 'गाड़ी मेरी 2 सीटर' जैसे गानों से लाइमलाइट में आने वाली सिंगर ढिंचैक पूजा ने गुपचुप शादी रचा ली है.
'सेल्फी मैंने ले ली आज', 'दिलों का शूटर', 'स्वैग वाली टोपी' और 'गाड़ी मेरी 2 सीटर' जैसे गानों से लाइमलाइट में आने वाली सिंगर ढिंचैक पूजा ने गुपचुप शादी रचा ली है.
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ढिंचैक पूजा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दूल्हे के साथ दिख रही हैं. हालांकि, उनके पति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
ढिंचैक पूजा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दूल्हे के साथ दिख रही हैं. हालांकि, उनके पति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
Published at : 28 May 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Dhinchak Pooja Dhinchak Pooja Married

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