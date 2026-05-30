90 के दशक में गोविंदा का करियर पीक पर था. उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी. वो एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे. वहीं, करिश्मा कपूर, दिव्या भारती और रवीना टंडन के साथ उनकी जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे थे. इनके साथ एक्टर ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हीं साथ ही हिट गाने भी दिए. वो गाने आज भी बज जाते हैं तो वो पुराने जैसे लगते ही नहीं हैं. ऐसे में आज आपको करिश्मा कपूर और गोविंदा के एक रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जो 29 साल बाद भी हिट है और इसे एक्टर ने महज एक दिन में ही शूट कर लिया था. चलिए बताते हैं किस्सा.

गोविंदा और करिश्मा कपूर की जिस फिल्म की बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि हिट फिल्म 'हीरो नंबर 1' है, जिसे साल 1997 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म आज भी दर्शकों को खूब भाती है. इससे ज्यादा तो गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है. ऐसे में इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जाता है कि इसे महज एक ही दिन में शूट कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय

3 दिन तक सेट पर नहीं आए थे गोविंदा

जीफिल्मी बाबा नाम के इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की हिट फिल्म 'हीरो नंबर 1' के टाइटल ट्रैक को लेकर किस्सा शेयर किया जा रहा है. इसमें मेकर गाने के शूट से जुड़ा किस्सा बताते हैं, 'मुझे याद है हम स्विट्जरलैंड में थे. वहां 75 लोग थे. एक दिन, दो दिन गोविंदा तीन दिन तक सेट पर नहीं आए तो तीसरे दिन मैंने उन्हें कॉल किया कि अगर आपको नहीं आना तो हम ही वापस आ जाते हैं तो एक नाराजगी हो गई तो कहा मैं आ रहा हूं.'

गोविंदा ने पेट्रोल पंप की शेविंग...

वीडियो में मेकर आगे बताते हैं, 'एयरपोर्ट पर मैं ही उसे लेने जाता हूं तो हमारे बीच नाराजगी हो गई थी तो 10-15 मिनट तो हमने बात नहीं की फिर थोड़ी देर बाद वो शेविंग के लिए कहता है. मुझे लगा सुबह 6 बजे स्विट्जरलैंड में कहां शेविंग की दुकान खुली होगी तो मैं पेट्रोल पंप में लेकर चला गया उसे. वहां पर एक रेजर खरीदा जो आमतौर पर उस समय 1-2 रुपये का आता रहा होगा. तो वही खरीदा मैंने 40 यूरो के आसपास मिला होगा. वहीं पर उसने बाथरूम में सेविंग की और 7.30 बजे गाने का पहला शॉट दिया. हीरो नंबर 1 गाना आज तक नंबर 1 हिट सॉन्ग है. आज भी वो गाना चल रहा है. उसने 70 प्रतिशत गाना एक दिन में शूट कर लिया था. ये है क्रिएटिविटी.'

यह भी पढ़ें: जून में नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 14 दिनों में रिलीज होंगी 10 फिल्में और सीरीज, के-ड्रामा की होगी भरमार

View this post on Instagram A post shared by GFILMI BABA | Bollywood Facts (@gfilmi.baba)

1997 की हिट फिल्म थी 'हीरो नंबर 1'

बहरहाल, अगर फिल्म 'हीरो नंबर 1' के बारे में बात की जाए तो इसे साल 1997 में रिलीज किया गया था. इसमें गोविंदा के साथ ही करिश्मा कपूर लीड रोल में थीं. फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. इसमें कादर खान भी थे. ये 1997 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही थी.

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस भी किया था. 6.50 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'हीरो नंबर 1' ने ओवरसीज में 78 लाख, इंडिया नेट कलेक्शन 17 करोड़ और वर्ल्डवाइड 30.88 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ने उस साल धूम ही मचा दी थी. इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था.