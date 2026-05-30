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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाUpcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय

Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय

South Upcoming Movies In june: जून महीने में सिनेमाघरों में साउथ फिल्मों की लाइन लगने वाली हैं. इसमें सामंथा से लेकर सीएम विजय और राम चरण तक की फिल्मों के नाम शामिल है. देखिए लिस्ट.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 02:17 PM (IST)
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जून महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. इसमें एक्शन से लेकर रोमांस और कॉमेडी साथ ही छोटे से बड़े बजट तक की सब फिल्में देखने के लिए मिलने वाली हैं. इसमें कई तो ऐसी फिल्में भी होंगी, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसमें राम चरण से लेकर सीएम विजय और सामंथा तक की एक्शन थ्रिलर फिल्में देखने के लिए मिलने वाली है. ऐसे में चलिए बताते हैं जून महीने में कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

 पेड्डी

राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का निर्देशन बुचा बाबू ने किया था. ये एक तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए राम चरण पहली बार एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसमें उनके साथ शिव राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को 4 जून, 2026 थियेटर में रिलीज किया जाएगा. 

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परिमाला एंड कंपनी

तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'परिमाला एंड कंपनी' 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसमें जयराम, उर्वशी, मौस्किन, योगी बाबू और सैंडी मास्टर जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आने वाले हैं. ये छोटे बजट की फिल्म है लेकिन उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं.

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मॉलीवुड टाइम्स

मलयालम फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें नस्लेन, शरफ यू दीन, संगीत प्रताप और अल्ताफ सलीम जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक ऐसे शख्स की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो मलयालम का बड़ा हॉरर फिल्म निर्माता बनना चाहता है.

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मैंगो पच्चा

फिल्म 'मैंगो पच्चा' (Mango Pachcha) एक कन्नड़ फिल्म है, जो कि एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे 5 जून, 2026 को थियेटर में रिलीज किया जाएगा. इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया है, जो डीवीडी स्टोर के मालिक से अंधेरी दुनिया में कदम रखता है.

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वरवु

जोजू जॉर्ज, अर्जुन अशोकन, सानिया अयप्पन, दीपक परम्बोल और मुरली गोपी स्टारर मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'वरवु' को 12 जून, 2026 को रिलीज किया जाएगा. इसमें पारिवारिक कलह के साथ ही एक ऐसे इंसान की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो उससे छीनी गई चीजों को पाना चाहता है. 

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मा इंटी बंगारम

सामंथा रुथ प्रभु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मा इंटी बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) एक तेलुगु फिल्म है. इसे 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके जरिए एक्ट्रेस का फर्स्ट टाइम खतरनाक एक्शन मोड देखने के लिए मिलने वाला है. ये एक फीमेल सेंट्रिक स्टोरी वाली फिल्म है.  

जन नायकन 

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को भी इसी महीने रिलीज किया जाएगा. फिल्म 19 जून, 2026 को रिलीज किया जाएगा, हालांकि इसे लेकर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है लेकिन ये टिकट बुकिंग ऐप्स पर नोटिफाई हो चुकी है. इसमें बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, मामिता बैजू, प्रियमणि और प्रकाश राज जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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बालन- द बॉय

मलयालम की ड्रामा फिल्म 'बालन द बॉय' को 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें चंदू सलीमकुमार, गणपति और टोविनो थॉमस जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. 

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लेनिन

अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें भाग्यश्री बोरसे, शिवाजी और ईश्वरी राव जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 May 2026 02:17 PM (IST)
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