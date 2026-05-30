'टॉप 4 फिल्ममेकर्स में जरूर होंगे', 'पेड्डी' के डायरेक्टर की राम चरण ने की तारीफ, कही ये बात

साउथ सुपरस्टार रामचरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. ये फिल्म आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ हैं. इसी बीच राम चरण ने फिल्म और निर्देशक बुची बाबू सना को लेकर खुलकर बात की और उनकी जमकर तारीफ की हैं.

बुची बाबू सना की तारीफ में बोले रामचरण

रामचरण ने निर्देशक के बारे में कहा, 'नेशनल अवॉर्ड जीतना और ऐसी कहानी लिखना इनक्रेडिबल है. मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में वो इंडस्ट्री के टॉप चार फिल्ममेकर्स में जरूर होंगे. जिस तरह से वो सोचते हैं, वो कमाल का है. अगर आप उन्हें देखें, तो उनके शरीर का वजन शायद 55-60 किलो का होगा, हम उन्हें अपने हाथों से उठा सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक हाथी जितना विशाल है. वो सबसे बेहतरीन सरस्वती पुत्रों में से एक हैं.'

एडवांस बुकिंग में हुई इतनी कमाई

रिलीज से पहले ही 'पेड्डी' को लेकर जितना बज बना हुआ है और इसका असर एडवांस बुकिंग में भी साफ देखा जा रहा हैं. नॉर्थ अमेरिका में जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू हुई, तो कुछ ही घंटों में इसने 100 हजार डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है.

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फिल्म के गाने

फिल्म के लिए रामचरण का ट्रांसफॉर्मेशन भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा हैं. फिल्म में रामचरण एक तरफ क्रिकेटर के किरदार में दिखेंगे, तो दूसरे तरफ उन्हें पहलवान के रूप में दिखाया जाएगा. फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया जा रहा हैं. 'चिकिरी चिकिरी', 'राई राई रा रा' और 'हल्लोललो' को खूब पसंद किया जा रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून को होगा और 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं, जिसमें रामचरण के साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू लीड रोल में दिखाई देंगे. बची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म को वेंकट सतीश किलारू के वृद्धि सिनेमाज, मैथ्री मूवी मेकर्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है.

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