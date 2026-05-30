करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' का ट्रेलर रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये वेब सीरीज

करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ब्राउन' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अब फाइनली इस सस्पेंस थ्रिलर सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है. चलिए जानते हैं इस सीरीज को आप कब और कहां देख सकते हैं.

मर्डर मिस्ट्री है करिश्मा कपूर की 'ब्राउन'

वेब सीरीज 'ब्राउन' में करिश्मा कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं. ट्रेलर में वो हत्या की छानबीन और अतीत के रहस्य से घिरी नजर आ रही हैं. इसमें करिश्मा कपूर के किरदार का नाम रीता ब्राउन है. वो एक तेजतर्रार पुलिस ऑफिसर है, जो अपने आसपास की दुनिया से ऊब चुकी है. इसके साथ ही वो शराब की लत से जूझ रही है, लेकिन वो पुलिस के अपने फर्ज को अच्छे से निभा रही है.

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कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज?



वेब सीरीज 'ब्राउन' में करिश्मा कपूर के अलावा हेलन, सोनी राजदान, सूर्या शर्मा और जीशु सेनगुप्ता जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं. परेश पाहुजा, अजिंक्य देव और आर्यन भौमिक भी इस सीरीज का हिस्सा हैं. 'ब्राउन' के डायरेक्टर अभिनय देव हैं. वहीं, इसे उमेश कुमार बंसल ने प्रोड्यूस किया है. 'ब्राउन' की कहानी चर्चित उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' पर बेस्ड है, जिसे अभेक बरुआ ने लिखा है. ये सीरीज 5 जून, 2026 को जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है.

करिश्मा कपूर को इन फिल्मों से मिली पहचान



करिश्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में आई फिल्म 'प्रेम क़ैदी' से की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'जिगर' (1992) और 'अनाड़ी' (1993) जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई. वहीं, 'राजा बाबू' (1994), 'अंदाज़ अपना अपना' (1994), 'कुली नंबर 1' (1995) और 'साजन चले ससुराल' (1996) जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपने अभिनय से वो काफी लोकप्रिय हुईं.

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