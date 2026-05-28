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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईद पर मां को याद कर इमोशनल हुईं सुजैन खान, शेयर की पुरानी तस्वीरें, लिखा- तुम हर पल याद आती हो

ईद पर मां को याद कर इमोशनल हुईं सुजैन खान, शेयर की पुरानी तस्वीरें, लिखा- तुम हर पल याद आती हो

Sussanne Khan: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने ईद के खास मौके पर अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 May 2026 08:17 PM (IST)
Sussanne Khan: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने ईद के खास मौके पर अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं.

जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ईद के दिन अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद कर भावुक हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की कुछ पुरानी फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा दिल को छू लेने वाला नोट लिखा.

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जहां एक ओर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स ईद के जश्न में डूबे नजर आए, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ईद के दिन काफी भावुक नजर आईं.
जहां एक ओर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स ईद के जश्न में डूबे नजर आए, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ईद के दिन काफी भावुक नजर आईं.
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सुजैन खान ने ईद के खास मौके पर अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं.
सुजैन खान ने ईद के खास मौके पर अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं.
Published at : 28 May 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Sussanne Khan Zarine Khan HRITHIK ROSHAN

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