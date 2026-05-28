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ईद पर मां को याद कर इमोशनल हुईं सुजैन खान, शेयर की पुरानी तस्वीरें, लिखा- तुम हर पल याद आती हो
Sussanne Khan: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने ईद के खास मौके पर अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं.
जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ईद के दिन अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद कर भावुक हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की कुछ पुरानी फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा दिल को छू लेने वाला नोट लिखा.
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Published at : 28 May 2026 08:17 PM (IST)
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