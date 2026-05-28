एक्सप्लोरर
'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें
Ananya Panday Post: अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उन्होंने फ्रांस से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फ्रांस के छुट्टियां मनाती दिखीं. साथ ही उनका स्टाइलिश अंदाज भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं.
1/7
2/7
Published at : 28 May 2026 03:47 PM (IST)
Tags :Ananya Panday Chand Mera Dil
बॉलीवुड
7 Photos
'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
गुलशन देवैया बर्थडे: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'
बॉलीवुड
9 Photos
'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, पति संग शेयर की फोटोज, यहां देखें
बॉलीवुड
7 Photos
पत्नी शूरा खान संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अरबाज खान, ब्लैक ड्रेस में स्टाइलिश लगीं एक्टर की बीवी
बॉलीवुड
7 Photos
'दहाड़' में डराया, 'बधाई दो' में चौंकाया, गुलशन देवैया के वो 7 किरदार, जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
8 Photos
फरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद
मनोरंजन
सी-सेक्शन से हुए दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटे, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसा था एक्ट्रेस का हाल, देखें वीडियो
मनोरंजन
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
मनोरंजन
‘मेरे पति को खाने का बहुत शौक था’,गोविंदा को इम्प्रेस करने के लिए सुनीता ने 15 साल की उम्र में किया था ये काम
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
गुलशन देवैया बर्थडे: कभी 50 रुपये के लिए करते थे काम, आज कहलाते हैं 'चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया'
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion