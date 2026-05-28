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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

Ananya Panday Post: अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उन्होंने फ्रांस से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 May 2026 03:47 PM (IST)
Ananya Panday Post: अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उन्होंने फ्रांस से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फ्रांस के छुट्टियां मनाती दिखीं. साथ ही उनका स्टाइलिश अंदाज भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं.

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इसमें अनन्या पांडे एक रेस्टोरेंट के बैठी नजर आ रही है, जिसमें वो बहुत ही स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रही हैं.
इसमें अनन्या पांडे एक रेस्टोरेंट के बैठी नजर आ रही है, जिसमें वो बहुत ही स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रही हैं.
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रेड कलर के स्वेटर और व्हाइट पैंट में वो धूप ले रही है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
रेड कलर के स्वेटर और व्हाइट पैंट में वो धूप ले रही है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
Published at : 28 May 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chand Mera Dil

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