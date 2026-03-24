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295 करोड़ की नेटवर्थ, 50 करोड़ का बंगला, किंग साइज जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर 2' के चौधरी असलम, देखें 11 तस्वीरें
संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि संजय दत्त ने फिल्म के लिए 9-10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. संजय दत्त अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.
एक्टर संजय दत्त फिल्म 'धुरंधर 2' में वो चौधरी असलम के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया है. हर तरफ संजय दत्त के ही चर्चे हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 11:02 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Dhurandhar
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प्रेम कुमारJournalist
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