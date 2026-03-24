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295 करोड़ की नेटवर्थ, 50 करोड़ का बंगला, किंग साइज जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर 2' के चौधरी असलम, देखें 11 तस्वीरें

संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि संजय दत्त ने फिल्म के लिए 9-10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. संजय दत्त अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 11:02 PM (IST)
संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि संजय दत्त ने फिल्म के लिए 9-10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. संजय दत्त अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.

एक्टर संजय दत्त फिल्म 'धुरंधर 2' में वो चौधरी असलम के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया है. हर तरफ संजय दत्त के ही चर्चे हैं.

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संजय अपनी किंग साइज लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त की नेटवर्थ 295 करोड़ है.
संजय अपनी किंग साइज लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त की नेटवर्थ 295 करोड़ है.
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इसके अलावा संजय दत्त 50 करोड़ के बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं.
इसके अलावा संजय दत्त 50 करोड़ के बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं.
Published at : 24 Mar 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Dhurandhar

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