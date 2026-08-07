GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?

GLP-1 Drugs Obesity Treatment: GLP-1 दवाएं भूख कम करने और पेट भरा महसूस कराने में मदद करती हैं. लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मोटापे के इलाज में अभी भी सर्जरी, सही खान पान और रोज की शारीरिक गतिविधि की अहम भूमिका बनी हुई है. मोटापे के इलाज में पिछले कुछ समय में GLP-1 दवाओं की चर्चा तेजी से बढ़ी है. इन दवाओं से भूख कम करने, पेट भरा महसूस कराने और वजन घटाने में मदद मिल सकती है. ऐसे लोगों के लिए यह एक नया ऑप्शन बनकर सामने आया है, जो वजन घटाने की सर्जरी नहीं कराना चाहते. हालांकि डॉक्टरों का कहना है, कि इन दवाओं के आने का मतलब यह नहीं है कि सर्जरी की जरूरत खत्म हो गई है.

GLP-1 दवाओं से क्यों बदला इलाज का तरीका

GLP-1 दवाएं भूख को कंट्रोल करने और खाना खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद करती हैं. इससे व्यक्ति के लिए कम खाना और वजन कम करना आसान हो सकता है. डॉक्टर के मुताबिक इन दवाओं ने मोटापे के इलाज को काफी बदला है. हालांकि इन्हें किसी जादुई इंजेक्शन की तरह नहीं देखना चाहिए. दवा शुरू करने से पहले व्यक्ति की पूरी सेहत सही होना, वजन बढ़ने की वजह और दूसरी बीमारियों की जांच जरूरी है. इसके साथ खान पान, फिजिकल एक्टिविटी और रोज की आदतों में बदलाव भी जरूरी है.

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वजन घटाने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं

ऐसा कहना सही नहीं होगा. बहुत ज्यादा मोटापे वाले कुछ मरीजों में सर्जरी अब भी महत्वपूर्ण इलाज हो सकती है. खासकर जब मोटापे के साथ टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लिवर या नींद के दौरान सांस रुकने जैसी समस्याएं भी हों. एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोटापा लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है. इसलिए इलाज का फैसला केवल वजन देखकर नहीं किया जा सकता. मरीज की सेहत, मोटापे की गंभीरता, दूसरी बीमारियां और पहले किए गए इलाज को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

GLP-1 दवाओं को आसान रास्ता न समझें

डॉक्टरों की चिंता यह भी है कि बढ़ती लोकप्रियता के वजह से कुछ लोग इन दवाओं को बिना सही जांच और निगरानी के इस्तेमाल कर सकते हैं. GLP-1 दवाएं जल्दी वजन घटाने का कोई आसान तरीका नहीं हैं. इनके इस्तेमाल के दौरान दवा की मात्रा, खान पान और नियमित जांच पर ध्यान देना जरूरी है. दवा बंद करने के बाद कुछ लोगों का वजन फिर बढ़ सकता है. इसलिए लंबे समय तक फायदा बनाए रखने के लिए खाने की आदतों और रोज की गतिविधियों पर काम करना बेहद जरूरी है.

खान पान का रखें ध्यान

GLP-1 दवाएं भूख कम कर सकती हैं, इसलिए दवा लेने वाले व्यक्ति के लिए कम पोषण लेना जरूरी है. डाइट एक्सपर्ट के मुताबिक खाने में पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी मिलना चाहिए. इसके साथ रोज की फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद और तनाव को संभालना भी जरूरी है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ डाइट एक्सपर्ट, व्यायाम विशेषज्ञ और साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जा सकती है.

किस आधार पर लें फैसला?

हर मरीज के लिए एक ही इलाज सही नहीं होता. कुछ लोगों को GLP-1 दवाओं से फायदा मिल सकता है, जबकि गंभीर मोटापे या उससे जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में अलग अलग समय पर अलग इलाज भी अपनाया जा सकता है. इसलिए डॉक्टर से जांच कराने के बाद ही इलाज का फैसला करना जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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