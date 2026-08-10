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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश

'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश

UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि, अगर सरकार इसके पीछे है, तो यह बहुत ही निंदनीय बात है. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन कोई किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कैसे कर सकता है जो चुनी हुई CM रही हों.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 10:51 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के काफिले पर हुए कथित 'हमले' पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में ऐसी घटना का होना बहुत दुखद है. वह एक वरिष्ठ नेता हैं और वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और फिर उन पर हमला हुआ. जिस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, वह निंदनीय है."

अखिलेश यादव ने कहा कि, अगर सरकार इसके पीछे है, तो यह बहुत ही निंदनीय बात है. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन कोई किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कैसे कर सकता है जो चुनी हुई मुख्यमंत्री रही हो? वह बहुत बड़े अंतर से चुनाव नहीं हारी थीं. अगर केंद्रीय बल तैनात नहीं किए गए होते, तो शायद वह चुनाव नहीं हारतीं. उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है."

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FCRA को लेकर अखिलेश ने केंद्र पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने FCRA को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "सरकार पहले यह बताए कि भारत कितना पैसा बाहर चला जाता है, बाहर का पैसा अंदर आए उस पर पाबंदी है और भारत का पैसा चला जाए उस पर कोई पाबंदी नहीं है." अखिलेश यादव ने आगे कहा कि,  "जब से बीजेपी आई है पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं. FCRA केवल माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए, संदेश देने के लिए है लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया।"

ममता बनर्जी के कार में फेंके गए थे पत्थर

दरअसल बीते 9 अगस्त को कथित पुलिस कस्टडी में मारे गए पश्चिम बंगाल के हलीसहर में टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गईं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी को रास्ते में रोक दिया. जब तक गाड़ी रुकी रही, विरोध प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की गाड़ी पर कीचड़ पोता, जूते चप्पल फेंके, अशब्दों का इस्तेमाल किया.

घटना के लिए ममता ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार

हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने साथ हुई इस घटनाक्रम के लिए स्थानीय ग्रामीणों को नहीं, बल्कि बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना स्थानीय ग्रामीणों ने नहीं, बल्कि बीजेपी के गुंडों ने रची. हालांकि, ममता बनर्जी पर हुए हमले पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है, बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज किया है और घटना की निंदा की है.

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Published at : 10 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Akhilesh Yadav UP News
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