IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?

भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?

Bhuvneshwar Kumar on Team India Return: भारत के दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक बार टीम इंडिया में वापसी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि ऑफर मिलने पर वो उसे ठुकराएंगे नहीं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

जैसे-जैसे 2027 वनडे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, वैसे-वैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी की मांग जोर पकड़ रही है. इनमें एक नाम भुवनेश्वर कुमार का भी है, जो कह चुके हैं कि वो अब क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे प्यार है. अब उनका एक और बयान सामने आया है. उनका कहना है कि टीम इंडिया का कॉल आता तो भला वो क्यों इसके लिए मना करेंगे.

14 अगस्त से यूपी टी20 लीग की शुरुआत हो रही है, उससे पहले भुवनेश्वर कुमार तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच जब भुवनेश्वर से पूछा गया कि टीम इंडिया में बतौर एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में वापसी पर उनका क्या मानना है. इसपर 'स्विंग मास्टर' ने कहा कि उनका लक्ष्य सेलेक्टर्स को प्रभावित करना या किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना नहीं है.

भुवनेश्वर ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया कि क्रिकेट के प्रति प्यार के लिए वे मैदान पर उतरते हैं और यूपी टी20 लीग में भी इसी वजह से खेल रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि टीम इंडिया का बुलावा आने पर वो इससे इनकार नहीं करेंगे.

इस साल यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन खेला जाना है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार लखनऊ फैलकन्स के लिए खेलेंगे. उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के लिए खुद को लय में बनाए रखने का एक बेहतरीन मंच है. साथ ही उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में दिग्गजों की वापसी होनी चाहिए या नहीं, इस पर सबका नजरिया अलग-अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज खान का रिएक्शन, किया स्पेशल पोस्ट

भुवनेश्वर कुमार आखिरी बार 2019 में वनडे वर्ल्ड कप खेले थे. 2023 के विश्व कप में उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिला था. करीब 7 साल पहले इंग्लैंड-वेल्स की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार ने 6 मैच खेलकर 10 विकेट चटकाए थे. उस विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गया था.

यूपी टी20 लीग की बात करें तो यह 14 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक खेली जाएगी. इस लीग में कुल 6 टीम भाग लेंगी. सबसे पहला मैच 14 अगस्त को गत चैंपियन काशी रुद्रा और मेरठ मेवरिक्स के बीच खेला जाएगा. अब तक काशी रुद्रा ने 2 बार खिताब जीता है, जबकि मेरठ मेवरिक्स ने एक बार ट्रॉफी उठाई है. वहीं मेरठ मेवरिक्स ऐसी एकमात्र टीम है, जिसने अब तक यूपी टी20 लीग में तीनों बार फाइनल खेला है.

यह भी पढ़ें:

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar ODI World Cup TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
क्रिकेट
वीवीएस लक्ष्मण क्यों नहीं बने इंडिया के हेड कोच? खुद बताया सच
वीवीएस लक्ष्मण क्यों नहीं बने इंडिया के हेड कोच? खुद बताया सच
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
क्रिकेट
2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज खान का रिएक्शन, किया स्पेशल पोस्ट
2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज खान का रिएक्शन, किया स्पेशल पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
एग्रीकल्चर
Tomato Flower Drop: टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget