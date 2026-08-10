भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?

जैसे-जैसे 2027 वनडे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, वैसे-वैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी की मांग जोर पकड़ रही है. इनमें एक नाम भुवनेश्वर कुमार का भी है, जो कह चुके हैं कि वो अब क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे प्यार है. अब उनका एक और बयान सामने आया है. उनका कहना है कि टीम इंडिया का कॉल आता तो भला वो क्यों इसके लिए मना करेंगे.

14 अगस्त से यूपी टी20 लीग की शुरुआत हो रही है, उससे पहले भुवनेश्वर कुमार तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच जब भुवनेश्वर से पूछा गया कि टीम इंडिया में बतौर एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में वापसी पर उनका क्या मानना है. इसपर 'स्विंग मास्टर' ने कहा कि उनका लक्ष्य सेलेक्टर्स को प्रभावित करना या किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना नहीं है.

भुवनेश्वर ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया कि क्रिकेट के प्रति प्यार के लिए वे मैदान पर उतरते हैं और यूपी टी20 लीग में भी इसी वजह से खेल रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि टीम इंडिया का बुलावा आने पर वो इससे इनकार नहीं करेंगे.

इस साल यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन खेला जाना है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार लखनऊ फैलकन्स के लिए खेलेंगे. उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के लिए खुद को लय में बनाए रखने का एक बेहतरीन मंच है. साथ ही उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में दिग्गजों की वापसी होनी चाहिए या नहीं, इस पर सबका नजरिया अलग-अलग हो सकता है.

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भुवनेश्वर कुमार आखिरी बार 2019 में वनडे वर्ल्ड कप खेले थे. 2023 के विश्व कप में उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिला था. करीब 7 साल पहले इंग्लैंड-वेल्स की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार ने 6 मैच खेलकर 10 विकेट चटकाए थे. उस विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गया था.

यूपी टी20 लीग की बात करें तो यह 14 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक खेली जाएगी. इस लीग में कुल 6 टीम भाग लेंगी. सबसे पहला मैच 14 अगस्त को गत चैंपियन काशी रुद्रा और मेरठ मेवरिक्स के बीच खेला जाएगा. अब तक काशी रुद्रा ने 2 बार खिताब जीता है, जबकि मेरठ मेवरिक्स ने एक बार ट्रॉफी उठाई है. वहीं मेरठ मेवरिक्स ऐसी एकमात्र टीम है, जिसने अब तक यूपी टी20 लीग में तीनों बार फाइनल खेला है.

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