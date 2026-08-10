17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर ने बताई वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर बोले-'मैं फोन करता था लेकिन...'

17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर बोले-'मैं फोन करता था लेकिन...'

Govinda On David Dhawan: गोविंदा ने डेविड धवन संग 17 फिल्मों में काम किया लेकिन उसके बाद उन्होंने डेविड संग कोई फिल्म नहीं की. एक्टर ने अब इसकी वजह का खुलासा किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और फिल्ममेकर डेविड धवन 1990 के दशक की हिट एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी मानी जाती है. दोनों कई यादगार और एंटरटेनिंग फिल्में दीं, जो आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं. 'राजा बाबू' और 'कुली नंबर 1' से लेकर 'हीरो नंबर 1' और 'बड़े मियां छोटे मियां' तक, इस जोड़ी की फिल्में कॉमेडी, शानदार म्यूजिक और गोविंदा की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग की वजह से खूब हिट रहीं. इन जोड़ी ने साथ में 17 फिल्में की थी लेकिन फिर गोविंदा ने डेविड धवन संग काम करना बंद कर दिया था. एक्टर ने अब इसकी चौंकाने वाली वजह का खुलासा किया है.

गोविंदा ने डेविड धवन के साथ काम करना क्यों बंद किया था?
एएनआई से बात करते हुए, गोविंदा ने डेविड धवन संग काम न करने की असल वजह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्हें लगता था कि डेविड एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहां उन्हें लगा कि अब उनके साथ काम करना पॉसिबल नहीं है.

गोविंदा ने कहा, "हमने साथ में 17 फिल्में कीं. डेविड भगवान के बच्चे जैसे हैं. जिस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि समय आ गया है कि मैं गोविंदा के साथ और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो ठहर गए. मैं चाहता था कि हम साथ में 18वीं और 19वीं फिल्म करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए मुझे लगा कि वो अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं. मुझे इस बारे में कभी कोई शक नहीं था."

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office:संडे को बजा 'स्पाइडर मैन' का डंका, 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

डेविड धवन से नाराज हो जाते थे गोविंदा
अभिनेता ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वे कभी-कभी धवन से नाराज हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल रिलेशन खत्म होने के बावजूद उनका पर्सनल रिश्ता कायम रहा. गोविंदा ने कहा, "कभी-कभी मैं उनसे नाराज हो जाता था. मैं उन्हें फोन करता था और वे समझ जाते थे. अब भी जब मेरी बात आती है, तो वे रोने लगते हैं. वे सच्चे हैं. वे एक अच्छे इंसान हैं."

उन्होंने फिल्म मेकर डेविड धवन की लेटेस्ट फिल्म के बाद उनसे कॉन्टेक्ट करने की बात भी बताई और याद करते हुए कहा, "अभी जब उनकी फिल्म आने से पहले मैंने उन्हें फोन किया था. मुझे लगा उनसे मुलाकात करनी चाहिए. उन्होंने रिलीज के बाद मुझे फोन किया और कहा कि तू अपनी तकलीफ से बाहर निकल."

 

 
 
 
 
 
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गोविंदा ने कादर खान को लेकर की बात
बातचीत में आगे बढ़ते हुए, गोविंदा ने अपने करियर के सबसे यादगार दौर के एक और साथी, दिवंगत अभिनेता कादर खान के बारे में भी बात की. गोविंदा और दिवंगत कादर खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उनकी कॉमिक टाइमिंग उनकी फिल्मों का एक अहम हिस्सा बन गई थी. कादर खान को याद करते हुए गोविंदा ने कहा, "मेरे डायलॉग, मेरी केमिस्ट्री... सब कुछ पहले से तय (प्री-प्रोग्राम्ड) होता था. कादर खान की वजह से ही मैं उस प्री-प्रोग्रामिंग को समझ पाया." एक्टर ने बताया कि कादर खान एक खास लय में परफॉर्म करते थे और जब गोविंदा उनका स्टाइल समझ गए, तो उनकी केमिस्ट्री अपने आप बेहतर होती गई।

गोविंदा ने कहा,"वह हमेशा एक ही लय में परफॉर्म करते थे. यही उनका अंदाज था. इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं कैसे काम करता हूं, तो उन्हें मुझसे लगाव हो गया. वह मुझे बहुत पसंद करने लगे."

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Published at : 10 Aug 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
David Dhawan Govinda
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