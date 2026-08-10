DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. जिन छात्रों को इस राउंड में कॉलेज या कोर्स की सीट आवंटित हुई है, उन्हें तय समय के अंदर सीट स्वीकार करने के साथ आगे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सीट एक्सेप्ट करने की तारीख 11 अगस्त 2026 है.

11 अगस्त तक स्वीकार करनी होगी सीट

तीसरे राउंड में सीट मिलने वाले उम्मीदवार 8 से 11 अगस्त के बीच अपनी आवंटित सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित कॉलेज छात्रों के आवेदन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा. कॉलेज में 12 अगस्त तक आवेदन को वेरीफाई और अप्रूव करना होगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को 13 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करनी होगी, तय समय में जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटित सीट गंवाने का खतरा रहेगा..

CUET स्कोर और पसंद के आधार पर हुआ सीट आवंटन

डीयू की तीसरी सीट एलोकेशन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के प्रोग्राम के अनुसार सीयूईटी मेरिट, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और सीएसएएस के दौरान भरी गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है. उम्मीदवार डीयू के पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सा प्रोग्राम आवंटित हुआ है. अगर दो या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के सीयूईटी स्कोर समान होते हैं, तो टाई की स्थिति में पहले कक्षा 12वीं के अंको को देखा जाएगा. इसके बाद भी स्थिति समान रहने पर उम्र को आधार बनाया जाएगा.

ऐसे चेक करें डीयू यूजी तीसरी मेरिट लिस्ट

उम्मीदवार तीसरे राउंड का सीट लोकेशन रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ugadmission.uod.ac.in पर जाए.

इसके बाद CSAS UG 2026 एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करें.

अब राउंड 3 एलोकेशन सेक्शन खोलें.

आवंटित कॉलेज और प्रोग्राम की जानकारी देखें.

सभी डिटेल ध्यान से चेक करें और सीट एलोकेशन की जानकारी डाउनलोड करें.

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डीयू यूजी राउंड 3 का पूरा शेड्यूल

डीयू यूजी राउंड 3 सीट एलोकेशन लिस्ट 8 अगस्त को जारी हुई. इसके बाद अब आवंटित सीट एक्सेप्ट 8 से 11 अगस्त तक कर सकते हैं. ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है. वहीं आपको बता दें कि इस राउंड में सीट मिलने वाले छात्रों को पहले सीट एक्सेप्ट करनी होगी. इसके बाद कॉलेज की ओर से आवेदन और डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को तय समय सीमा के अंदर फीस जमा करनी होगी.

2.18 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन

इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन के लिए 2,18,284 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें से 2,08,043 उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी की. वहीं अब तक यूनिवर्सिटी की ओर से 93,033 छात्रों को सीट आवंटित की जा चुकी है. इनमें 42,019 पुरुष और 51,014 महिला उम्मीदवार शामिल है. कुल सीट एलोकेशन दर 86.1 प्रतिशत बताई गई है.

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