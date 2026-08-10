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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'

सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान से कदम पीछे खींचने के संकेत दिए हैं. अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड ने तेहरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 08:01 AM (IST)
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वॉशिंगटन अब तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान से कदम पीछे खींचने के संकेत दिए हैं. रविवार को एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान को लेकर संयमित रुख दिखाया. ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और महंगाई पर करीब से नजर रख रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान में भारी महंगाई है और उनके पास पैसे नहीं हैं, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम शांत रुख अपना रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं. ट्रंप के अनुसार, ईरान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं. अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड ने तेहरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है. 

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच एक समझौता प्रस्तावित था. हालांकि नई शर्तों के कारण ये मामला अटक गया है. ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बागेर जोलकद्र ने शनिवार को मांग रखी कि अमेरिका युद्ध को पूरी तरह खत्म करे, नौसैनिक नाकेबंदी हटाए और सेना वापस बुलाए. इसके साथ ही उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने, फ्रीज संपत्तियों को बहाल करने और युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग भी की है.

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई बंद करने की मांग
इसके अलावा उन्होंने ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई बंद करने की भी मांग की. अमेरिका ने होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों पर ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है, जिसमें कमर्शियल जहाजों पर टोल लगाने की कोई भी कोशिश शामिल है.

ईरान होर्मुज खोल दे तो क्या होगा
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल कर देता है तो ट्रंप नया परमाणु समझौता किए बिना भी पीछे हटने को तैयार हो सकते हैं. ये अमेरिकी दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव होगा. परमाणु मुद्दा महीनों से वॉशिंगटन की मांगों के केंद्र में रहा है, लेकिन तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत मुश्किल साबित हुई है.

ट्रंप का मानना है कि परमाणु ठिकानों के नष्ट होने के बाद ईरान के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं का पुनर्निर्माण करना बेहद मुश्किल होगा. इसके अलावा अमेरिका ये भी मानता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां किसी भी सीक्रेड कोशिश को पकड़ लेंगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US IRAN
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