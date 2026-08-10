'आज तक जवाब नहीं दिया...' प्रीति जिंटा की इस हरकत से परेशान हुए अमिताभ बच्चन, KBC पर लगाई डांट!
KBC 18: अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए 'केबीसी 18' के पहले एपिसोड में पहुंची प्रीति जिंटा से अमिताभ बच्चन नाखुश नजर आए. उन्होंने सभी के सामने प्रीति से एक शिकायत कर दी.
'सदी के महानायक' यानी अमिताभ बच्चन अपने फैंस का मनोरंजन बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे से भी करते रहते हैं. एक बार फिर से वो छोटे पर्दे पर अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के जरिए लौट रहे हैं. इसके नए सीजन की जल्द ही शुरुआत होने वाली है. अमिताभ बच्चन के शो केबीसी के नए सीजन के पहले मेहमान सनी देओल, प्रीति जिंटा और आमिर खान बनने वाले हैं.
बता दें कि जल्द ही सनी देओल, आमिर खान और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज होने जा रही है. इसके प्रमोशन के लिए तीनों ही अमिताभ बच्चन के शो केबीसी के 18वें सीजन के पहले एपिसोड में नजर आएंगे. जो आज से यानी 10 अगस्त से ऑन-एयर होने वाला है. इस मौके पर बिग बी, प्रीति जिंटा से एक बड़ी शिकायत करते हुए नजर आएंगे और मजाकिया लहजे में उन्हें डांटते हुए भी दिखाई देंगे.
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अमिताभ बच्चन ने की प्रीति जिंटा से शिकायत
सोनी टीवी ने केबीसी 18 का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है इसमें अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से एक शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं. बिग बी ने वीडियो में कहा, 'हमें बहुत बड़ी एक शिकायत है आपके साथ. शिकायत ये है कि 31 जनवरी को हम आपके जन्मदिन पर आपको को बधाई देते हैं और एक बार भी जवाब नहीं आया आपका.'
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अमिताभ बच्चन बोले- कोई बात नहीं
बिग बी की बात सुनकर प्रीति कहती हैं, 'अमित जी मैं हमेशा आपको जवाब देती हूं पर एक हफ्ते बाद.' इसके बाद अमिताभ बच्चन ने स्क्रीन पर साल 2012 का अपना एक ट्वीट दिखाया जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को बर्थडे विश करते हुए लिखा था, 'प्रीति जिंटा आप जहां कहीं भी हैं, चूंकि आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं देने की सोच ली है...हा हा... जन्मदिन की बधाई...प्यार और खुशियां.' इसके आगे अमिताभ बच्चन ने कहा, कोई बात नहीं.'
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कब रिलीज होगी बंटवारा 1947?
बंटवारा 1947 सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. इसका डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि आमिर खान इससे बतौर प्रोड्यसूर जुड़े हुए हैं. फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. ये भारत के बंटवारे पर बेस्ड एक पीरियड ड्रामा फिल्म है.