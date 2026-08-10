मां की मौत से टूट गए थे गोविंदा, जान देने के लिए नदी में उतर गए थे एक्टर

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा चाहे एक अरसे से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं. फिलहाल वो अपने एक इंटव्यू से सुर्खियों में हैं. जिसमें उन्होंने कई चीजों को लेकर बात की है. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अपनी मां की मौत के बाद वो जीना नहीं चाहते थे और नर्मदा नदी में उतरकर उन्होंने जान देने की कोशिश की थी.

मां की मौत के बाद सदमे में चले गए थे गोविंदा

62 वर्षीय गोविंदा ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी मां निर्मला देवी को लेकर भी बात की. गोविंदा अपनी मां के बेहद करीब थे. उन्होंने बताया कि शादीशुदा और बच्चे होने के बावजूद उनकी मां ने एक साधु की तरह जीवन बिताया. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां को अपना गुरु और भगवान माना.

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गोविंदा से इंटव्यू में पूछा गया था, 'आपकी जिंदगी में, कौन सी देवी थी, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा?' इस पर एक्टर ने कहा, 'ऐसा तो कभी हुआ नहीं. एक टाइम मम्मी की वजह से हुआ था. वो जिस वक्त जा रही थीं, तो लगा अब हो गया. इतना ही था.'

जान देने के लिए नर्मदा नदी में उतर गए थे गोविंदा

अभिनेता ने आगे कहा, 'मैं मां नर्मदा नदी के अंदर चला गया और मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर मां मिल जाएगी. फिर अचानक ख्याल आया कि अरे मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है.' इस पर उनसे पूछा गया कि आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे?' इस पर उन्होंने कहा, 'कुछ-कुछ ऐसा ही था.'

मुस्लिम थीं गोविंदा की मां

बता दें कि गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा गुजरे दौर के एक्टर थे. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था. गोविंदा के पिता ने शास्त्रीय सिंगर और एक्ट्रेस नजमा से शादी की थी जो मुस्लिम थीं. बाद में उनका नाम निर्मला देवी हो गया था. गोविंदा ने ये भी बताया कि उनकी मां ने कुल 9 फिल्मों में काम किया था. एक्टिंग से ज्यादा वो अपनी गायकी के लिए मशहूर रहीं. निर्मला का साल 1996 में निधन हो गया था.

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