मुंबई के सांताक्रूज़ में 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस लोपामुद्रा राउत के घर हुई चोरी का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लगभग 76 लाख रुपये की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया है.

बिहार से गिरफ्तार हुआ 26 साल का आरोपी

आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले 26 साल के चंदन कमलेश मुखिया के तौर पर हुई है. जांच के मुताबिक आरोपी कमलेश मुखिया ने कथित तौर पर राउत के घर को तब निशाना बनाया जब वह 20 जून से 27 जुलाई के बीच शहर से बाहर थीं.खबरों के मुताबिक, इस दौरान एक्ट्रेस के फ्लैट से कैश, सोने के गहने और सोने के बिस्किट चोरी हो गए थे.

सांताक्रूज पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में इस केस को सुलझाया गया. जांच करने वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखी और आरोपी का पता बिहार में लगाया, जहां बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई पुलिस ने उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की भी जांच की, जिससे जांच करने वालों को बिहार के दरभंगा का सुराग मिला. इसके बाद एक टीम उस जिले में गई और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया.जांच के दौरान, पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने चोरी के पैसे से अपनी बहन के नाम पर जमीन खरीदने की कोशिश की थी.

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76 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बरामद

अब तक लगभग 76 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बरामद की जा चुकी है. आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है, जबकि बाकी चोरी की प्रॉपर्टी बरामद करने और चोरी की पूरी जानकारी का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.

घर की रेकी करने के बाद की थी चोरी

पुलिस के मुताबिक, मुखिया ने कथित तौर पर जुलाई में राउत के घर की रेकी की थी और यह पक्का करने के बाद कि वह घर पर नहीं हैं, वेंटिलेटर के ज़रिए घर में घुसा था. जांच करने वालों ने बताया कि राउत के घर को संभावित टारगेट के तौर पर चुनने से पहले वह मुंबई में बंद घरों की तलाश कर रहा था. बाद में, जब उसे घर में घुसने का मौका मिला तो वह वापस आया और कथित तौर पर उसी दिन ट्रेन से बिहार लौट गया.

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