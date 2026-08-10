मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss फेम लोपामुद्रा राउत के घर हुई 1 करोड़ रुपये की चोरी का मामला सुलझा, बिहार से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Bigg Boss फेम लोपामुद्रा राउत के घर हुई 1 करोड़ रुपये की चोरी का मामला सुलझा, बिहार से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Bigg Boss fame Lopamudra Raaut 1 crore theft: 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस लोपामुद्रा राउत के घर हुई चोरी का केस पुलिस ने सुलझा दिया है. पुलिस ने आरोपी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Curated By: निशा शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के सांताक्रूज़ में 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस लोपामुद्रा राउत के घर हुई चोरी का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लगभग 76 लाख रुपये की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया है. 

बिहार से गिरफ्तार हुआ 26 साल का आरोपी
आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले 26 साल के चंदन कमलेश मुखिया के तौर पर हुई है. जांच के मुताबिक आरोपी कमलेश मुखिया ने कथित तौर पर राउत के घर को तब निशाना बनाया जब वह 20 जून से 27 जुलाई के बीच शहर से बाहर थीं.खबरों के मुताबिक, इस दौरान एक्ट्रेस के फ्लैट से कैश, सोने के गहने और सोने के बिस्किट चोरी हो गए थे. 

सांताक्रूज पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में इस केस को सुलझाया गया. जांच करने वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखी और आरोपी का पता बिहार में लगाया, जहां बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई पुलिस ने उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की भी जांच की, जिससे जांच करने वालों को बिहार के दरभंगा का सुराग मिला. इसके बाद एक टीम उस जिले में गई और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया.जांच के दौरान, पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने चोरी के पैसे से अपनी बहन के नाम पर जमीन खरीदने की कोशिश की थी. 

 ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office:संडे को बजा 'स्पाइडर मैन' का डंका, 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

76 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बरामद
अब तक लगभग 76 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बरामद की जा चुकी है. आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है, जबकि बाकी चोरी की प्रॉपर्टी बरामद करने और चोरी की पूरी जानकारी का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. 

घर की रेकी करने के बाद की थी चोरी
पुलिस के मुताबिक, मुखिया ने कथित तौर पर जुलाई में राउत के घर की रेकी की थी और यह पक्का करने के बाद कि वह घर पर नहीं हैं, वेंटिलेटर के ज़रिए घर में घुसा था. जांच करने वालों ने बताया कि राउत के घर को संभावित टारगेट के तौर पर चुनने से पहले वह मुंबई में बंद घरों की तलाश कर रहा था. बाद में, जब उसे घर में घुसने का मौका मिला तो वह वापस आया और कथित तौर पर उसी दिन ट्रेन से बिहार लौट गया.

 

ये भी पढ़ें:-Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss Lopamudra Raaut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Bigg Boss फेम लोपामुद्रा राउत के घर हुई 1 करोड़ रुपये की चोरी का मामला सुलझा, बिहार से गिरफ्तार हुआ आरोपी
'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के घर हुई 1 करोड़ रुपये की चोरी का मामला सुलझा, आरोपी गिरफ्तार
टेलीविजन
पति हिमांशु से अलग होने की खबरों पर भड़कीं अमृता खानविलकर, लीगल नोटिस की धमकी दी
पति हिमांशु से अलग होने की खबरों पर भड़कीं अमृता खानविलकर, लीगल नोटिस की धमकी दी
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनु के हाथ लगा राजनंदिनी का मंगलसूत्र, वसुधा को गुरुजी देंगे चौंकाने वाला समाधान
अनु के हाथ लगा राजनंदिनी का मंगलसूत्र, वसुधा को गुरुजी देंगे चौंकाने वाला समाधान
टेलीविजन
तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में काम करने का सपना, 900 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचा 16 वर्षीय नाबालिग
तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में काम करने का सपना, 900 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचा 16 वर्षीय नाबालिग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
एग्रीकल्चर
Tomato Flower Drop: टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget