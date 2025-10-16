सलमान खान की जवानी की 10 तस्वीरें, मासूम चेहरे से लड़कियों को बनाते थे दीवाना, देखें रेयर लुक

सलमान आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान गलवान घाटी की सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें वे एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे, जबकि गंगा राम में वे संजय दत्त के साथ एक रस्टिक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही द बुल में सलमान एक पैरामिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाएंगे. इन तीनों फिल्मों में देशभक्ति, एक्शन और दमदार एक्टिंग का तड़का देखने को मिलेगा, जिससे फैंस के लिए आने वाला साल काफी धमाकेदार साबित होगा.