सलमान खान की जवानी की 10 तस्वीरें, मासूम चेहरे से लड़कियों को बनाते थे दीवाना, देखें रेयर लुक

सलमान खान की जवानी की 10 तस्वीरें, मासूम चेहरे से लड़कियों को बनाते थे दीवाना, देखें रेयर लुक

Salman’s Youth Charm: सलमान खान की जवानी के दौर की ये तस्वीरें उनके फैंस के लिए एक खास यादगार हैं. उस समय कई लड़कियों को उनके चार्म ने दीवाना बना दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Salman’s Youth Charm: सलमान खान की जवानी के दौर की ये तस्वीरें उनके फैंस के लिए एक खास यादगार हैं. उस समय कई लड़कियों को उनके चार्म ने दीवाना बना दिया था.

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में हुई थी और तभी से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. सलमान खान की जवानी के दौरान का लुक और मासूमियत उनके फैंस के लिए हमेशा यादगार रही है. उनकी ये तस्वीरें उस दौर की खूबसूरती और चार्म को बयां करती हैं, जिसने उन्हें एक आइकॉन बना दिया.

यह तस्वीर सलमान खान के जवानी के दिनों की है. इसमें वह बहुत हैंडसम और मासूम दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की सिंपल टी-शर्ट पहनी हुई है. यह लुक 90 के दशक के हीरो की स्टाइल को दिखाता है.
यह तस्वीर सलमान खान के जवानी के दिनों की है. इसमें वह बहुत हैंडसम और मासूम दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की सिंपल टी-शर्ट पहनी हुई है. यह लुक 90 के दशक के हीरो की स्टाइल को दिखाता है.
यह तस्वीर सलमान की शुरुआत के दिनों की है, जिसमें वह बेहद हैंडसम, मासूम और फ्रेश दिख रहे हैं. उन्होंने मरून रंग की सिंपल टी-शर्ट पहनी है. उनका क्लोज-अप पोज़ बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें वह अपना हाथ माथे के पास रखे हुए हैं और उनकी मैटल वाली चौड़ी घड़ी दिख रही है.
यह तस्वीर सलमान की शुरुआत के दिनों की है, जिसमें वह बेहद हैंडसम, मासूम और फ्रेश दिख रहे हैं. उन्होंने मरून रंग की सिंपल टी-शर्ट पहनी है. उनका क्लोज-अप पोज़ बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें वह अपना हाथ माथे के पास रखे हुए हैं और उनकी मैटल वाली चौड़ी घड़ी दिख रही है.
सलमान के जवानी के दिनों का ये एक बहुत स्टाइलिश लुक है. इसमें वह एक रफ एंड टफ हीरो की तरह दिख रहे हैं. उन्होंने डार्क ब्राउन रंग की लेदर जैकेट पहनी है, जिसके अंदर सफ़ेद रंग की स्लीवलेस टी-शर्ट है. उनकी जीन्स और बेल्ट इस लुक को कंप्लीट कर रही है. उनका यह अंदाज़ उस समय काफी ट्रेंडी था.
सलमान के जवानी के दिनों का ये एक बहुत स्टाइलिश लुक है. इसमें वह एक रफ एंड टफ हीरो की तरह दिख रहे हैं. उन्होंने डार्क ब्राउन रंग की लेदर जैकेट पहनी है, जिसके अंदर सफ़ेद रंग की स्लीवलेस टी-शर्ट है. उनकी जीन्स और बेल्ट इस लुक को कंप्लीट कर रही है. उनका यह अंदाज़ उस समय काफी ट्रेंडी था.
यह तस्वीर सलमान के स्वैग वाले अंदाज़ को दिखा रहा है, जो 2000 के दशक के शुरुआती दौर का है. इसमें वह बहुत स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की जिपर वाली शर्ट पहनी है, जिसके नीचे एक और काली टी-शर्ट है. उनके एक्सेसरीज पर ध्यान दें तो उन्होंने एक बड़ा चांदी का ब्रेसलेट जैसा ईयररिंग पहना हैं, एक स्पोर्टी घड़ी और बेल्ट पर बड़े बकल का इस्तेमाल किया है.
यह तस्वीर सलमान के स्वैग वाले अंदाज़ को दिखा रहा है, जो 2000 के दशक के शुरुआती दौर का है. इसमें वह बहुत स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की जिपर वाली शर्ट पहनी है, जिसके नीचे एक और काली टी-शर्ट है. उनके एक्सेसरीज पर ध्यान दें तो उन्होंने एक बड़ा चांदी का ब्रेसलेट जैसा ईयररिंग पहना हैं, एक स्पोर्टी घड़ी और बेल्ट पर बड़े बकल का इस्तेमाल किया है.
इस तस्वीर मे सलमान बहुत मासूम दिख रहे हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग की मोटी जैकेट पहनी है, जिसके नीचे नीली शर्ट है. उनके सैलून-कट बाल और यह विंटर वियर उन्हें 90 के दशक के लुक को दिखा रहे हैं.
इस तस्वीर मे सलमान बहुत मासूम दिख रहे हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग की मोटी जैकेट पहनी है, जिसके नीचे नीली शर्ट है. उनके सैलून-कट बाल और यह विंटर वियर उन्हें 90 के दशक के लुक को दिखा रहे हैं.
यह तस्वीर सलमान के एक फ़िल्मी गाने चुनरी चुनरी के सीन को दिखाती है. इसमें वह बहुत स्टाइलिश दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की शर्ट के ऊपर सिल्वर रंग का वेस्टकोट पहना है. इस पूरे लुक की जान है उनके गले में पड़ा चटक लाल रंग का दुपट्टा. उनका हाथ हिलाने का पोज़ और मुस्कान उन्हें एक रोमांटिक और ज़बरदस्त एनर्जी वाले हीरो फील को दिखा रही है.
यह तस्वीर सलमान के एक फ़िल्मी गाने चुनरी चुनरी के सीन को दिखाती है. इसमें वह बहुत स्टाइलिश दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की शर्ट के ऊपर सिल्वर रंग का वेस्टकोट पहना है. इस पूरे लुक की जान है उनके गले में पड़ा चटक लाल रंग का दुपट्टा. उनका हाथ हिलाने का पोज़ और मुस्कान उन्हें एक रोमांटिक और ज़बरदस्त एनर्जी वाले हीरो फील को दिखा रही है.
यह लुक सलमान 90 के दशक के फैशन को दर्शाता है. इसमें वह बहुत डैशिंग लग रहे हैं. उन्होंने हल्के नीले रंग की स्ट्राइप्स कॉलर वाली शर्ट पहनी है, जिसे काली पैंट और बेल्ट के साथ टक किया गया है. उनके बालों का स्टाइल 90 के दशक का लोकप्रिय मलेट कट है, जो पीछे से थोड़े लम्बे हैं. उनका यह अंदाज़ एक कॉलेज बॉय या रोमांटिक हीरो जैसा लग रहा है.
यह लुक सलमान 90 के दशक के फैशन को दर्शाता है. इसमें वह बहुत डैशिंग लग रहे हैं. उन्होंने हल्के नीले रंग की स्ट्राइप्स कॉलर वाली शर्ट पहनी है, जिसे काली पैंट और बेल्ट के साथ टक किया गया है. उनके बालों का स्टाइल 90 के दशक का लोकप्रिय मलेट कट है, जो पीछे से थोड़े लम्बे हैं. उनका यह अंदाज़ एक कॉलेज बॉय या रोमांटिक हीरो जैसा लग रहा है.
यह तस्वीर बहुत पुरानी, जिसमें सलमान बेहद मासूम दिख रहे हैं. उनका यह क्लोज-अप शॉट है, जिसमें उनके साफ़-सुथरे कटे हुए बाल और आँखें ध्यान खींच रही हैं. यह लुक उनकी शुरूआती फिल्मों के रोमांटिक और भोले-भाले किरदार जैसा है.
यह तस्वीर बहुत पुरानी, जिसमें सलमान बेहद मासूम दिख रहे हैं. उनका यह क्लोज-अप शॉट है, जिसमें उनके साफ़-सुथरे कटे हुए बाल और आँखें ध्यान खींच रही हैं. यह लुक उनकी शुरूआती फिल्मों के रोमांटिक और भोले-भाले किरदार जैसा है.
यह तस्वीर सलमान के फिल्म हम साथ-साथ हैं सीन की है और इसमें उनका लुक बहुत क्लासी और रेट्रो है. उन्होंने ब्राउन रंग का ट्रेंच कोट पहना है और गले में हल्के रंग का स्कार्फ़ डाला हुआ है, जो उन्हें एक वेस्टर्न और रिच आदमी वाला लुक दे रहा है. उनके बाल अच्छी तरह से सेट हैं.
यह तस्वीर सलमान के फिल्म हम साथ-साथ हैं सीन की है और इसमें उनका लुक बहुत क्लासी और रेट्रो है. उन्होंने ब्राउन रंग का ट्रेंच कोट पहना है और गले में हल्के रंग का स्कार्फ़ डाला हुआ है, जो उन्हें एक वेस्टर्न और रिच आदमी वाला लुक दे रहा है. उनके बाल अच्छी तरह से सेट हैं.
सलमान आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान गलवान घाटी की सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें वे एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे, जबकि गंगा राम में वे संजय दत्त के साथ एक रस्टिक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही द बुल में सलमान एक पैरामिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाएंगे. इन तीनों फिल्मों में देशभक्ति, एक्शन और दमदार एक्टिंग का तड़का देखने को मिलेगा, जिससे फैंस के लिए आने वाला साल काफी धमाकेदार साबित होगा.
सलमान आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान गलवान घाटी की सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें वे एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे, जबकि गंगा राम में वे संजय दत्त के साथ एक रस्टिक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही द बुल में सलमान एक पैरामिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाएंगे. इन तीनों फिल्मों में देशभक्ति, एक्शन और दमदार एक्टिंग का तड़का देखने को मिलेगा, जिससे फैंस के लिए आने वाला साल काफी धमाकेदार साबित होगा.
Published at : 16 Oct 2025 02:44 PM (IST)
