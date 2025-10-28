एक्सप्लोरर
युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें
Rj Mahvash Birthday Celebration: आरजे महवश ने 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को बताया इस साल का जन्मदिन उनके लिए बहुत खास रहा.
पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ ही युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने बताया कि पहली बार उनका जन्मदिन बेहद खास रहा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 08:26 PM (IST)
Tags :Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
बॉलीवुड
7 Photos
युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
बॉलीवुड
7 Photos
रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत-PAK के बीच नया मोर्चा बना सर क्रीक, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
इंडिया
चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
साउथ सिनेमा
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion