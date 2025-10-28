युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें

कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा- 'मुझे बर्थडे पसंद नहीं है और इसलिए मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके देश छोड़ कर कहीं और चली जाती हूं. ज्यादातर मैं अपना जन्मदिन अकेले या 1–2 लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूं.' इसके साथ ही आरजे महवश ने बताया कि इस साल का बर्थडे उनके लिए काफी स्पेशल रहा.