युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडयुजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें

Rj Mahvash Birthday Celebration: आरजे महवश ने 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को बताया इस साल का जन्मदिन उनके लिए बहुत खास रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 08:31 PM (IST)
पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ ही युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने बताया कि पहली बार उनका जन्मदिन बेहद खास रहा.

आरजे महवश ने 27 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. हसीना अब 29 साल की हो चुकी हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने फैंस के साथ ये खुशी शेयर की है. वायरल तस्वीरों में उनका ये अंदाज देख आप भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे.
बीच समंदर अपने ब्लू ड्रेस को फ्लॉन्ट करते हुए महवश ने अपने कई पिक्चर्स शेयर किए हैं. एक हाथ में ब्लू बलूंस और दूसरे हाथ में केक लेकर हसीना ने कई अलग–अलग पोज दिए हैं. अपनी दिलकश अदाओं से उन्होंने एक बार फिर फैंस को अपना मुरीद बना लिया है.
वायरल तस्वीरों में सोशल मीडिया सेंसेशन के चेहरे पर उनका बर्थडे ग्लो साफ नजर आ रहा है. ब्लू गाउन के साथ उन्होंने अपना मेकअप बिल्कुल मिनिमल ही रखा है. इस लुक में तो जैसे आरजे महवश कहर ही बरपा रही हैं. स्लिक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया है.
तस्वीरें शेयर करते हुए आरजे महवश ने लंबा सा कैप्शन लिखा जहां उन्होंने जन्मदिन पर फोन स्विच ऑफ करने के राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि अपने हर जन्मदिन पर वो फोन स्विच ऑफ करते हुए खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेती हैं.
कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा- 'मुझे बर्थडे पसंद नहीं है और इसलिए मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके देश छोड़ कर कहीं और चली जाती हूं. ज्यादातर मैं अपना जन्मदिन अकेले या 1–2 लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूं.' इसके साथ ही आरजे महवश ने बताया कि इस साल का बर्थडे उनके लिए काफी स्पेशल रहा.
महवश के मुताबिक ये उनका पहला ऐसा बर्थडे है जब उन्होंने सुकून महसूस किया है. इसके साथ ही वो चाहती हैं कि हर साल भगवान ही उनका जन्मदिन प्लान करें. अब आरजे महवश की तस्वीरे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसमें नेटीजंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है.
बता दें, बीते दिनों आरजे महवश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं. युजवेंद्र चहल संग डेटिंग की खबरों ने उन्हें टॉक ऑफ द टाउन बना दिया. अब उनके बर्थडे पोस्ट पर भी कई लोगों ने कॉमेंट करते हुए उनसे चहल के बारे में पूछा है.
Published at : 28 Oct 2025 08:26 PM (IST)
Yuzvendra Chahal RJ Mahvash

Photo Gallery

