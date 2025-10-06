अमिताभ बच्चन और रेखा की उम्र में कितने साल का फर्क? एक दिन आगे-पीछे ही मनाते हैं बर्थडे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअमिताभ बच्चन और रेखा की उम्र में कितने साल का फर्क? एक दिन आगे-पीछे ही मनाते हैं बर्थडे

Rekha-Amitabh Bachchan Age Difference: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और रेखा का बर्थडे एक ही महीने में आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की उम्र में कितने सालों का अंतर है?

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 06 Oct 2025 06:13 PM (IST)
लीजेंड्री एक्टर अमिताभ बच्चन और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के अफेयर के खूब चर्चे रहे. बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी प्यार के अफसानों को लेकर सुर्खियों में रहे दोनों कलाकार एक ही महीने में और एक दिन आगे-पीछे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं.

अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया. दोनों एक-दूसरे के काफी करीब रहे लेकिन कभी खुलकर इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया. दोनों भले ही एक साथ ना हों, लेकिन उनका बर्थडे आस-पास ही आता है.
अमिताभ बच्चन हर साल 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. इस साल वो अपना 83वां बर्थडे मनाएंगे.
रेखा का जन्म 1954 में हुआ था और अब वो 70 साल की हो चुकी हैं.
वहीं रेखा का अमिताभ बच्चन से एक दिन पहले, यानी 10 अक्टूबर को हर साल अपना जन्मदिन मनाती हैं.
इस साल 10 अक्टूबर को रेखा अपना 83वां बर्थडे मनाएंगी. वहीं 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन 83 साल के हो जाएंगे.
इस हिसाब से रेखा उम्र में अमिताभ बच्चन से 12 साल छोटी हैं.
बिग बी का जन्म 1942 में प्रयागराज में हुआ था.
Published at : 06 Oct 2025 05:53 PM (IST)
