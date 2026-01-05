कश्मीर और ईरानी शराब का दीवाना था यह मुगल बादशाह, बाथरूम में ही सजा लेता था दरबार

मुगल बादशाहों की जिंदगी सिर्फ युद्ध, तख्त और ताज तक सीमित नहीं थी. उनके शौक, आदतें और निजी दुनिया भी उतनी ही दिलचस्प थी. इन्हीं में एक नाम है जहांगीर, जो शराब का खुला दीवाना था. हैरानी की बात यह है कि उसका दरबार कभी-कभी बाथरूम में भी लगता था. आखिर क्यों पसंद था उसे ऐसा जीवन, और क्या कहती है इतिहास की किताबें, आइए जान लेते हैं.

मुगल इतिहास और शराब का रिश्ता

मुगल इतिहास में जब भी बादशाहों की निजी जिंदगी की बात होती है, तो शराब का जिक्र अपने आप सामने आ जाता है. यह केवल नशे की चीज नहीं थी, बल्कि उस दौर में दरबारी संस्कृति, उत्सव और कूटनीतिक रिश्तों का हिस्सा भी मानी जाती थी. कई मुगल शासक शराब पीते थे, लेकिन जहांगीर का नाम इसलिए अलग है क्योंकि उसने अपने शौक को खुद अपनी किताब में खुलकर लिखा था.

तुजुक-ए-जहांगीरी में क्या लिखा है?

जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी उसके शराब प्रेम की सबसे पुख्ता ऐतिहासिक गवाही मानी जाती है. उसने साफ शब्दों में बताया कि वह कम उम्र में ही शराब का आदी हो गया था. रोज कितने प्याले पीता था, कब सेहत बिगड़ने लगी और कैसे उसने शराब कम करने की कोशिश की- यह सब उसने खुद दर्ज किया था. यही बात उसे बाकी बादशाहों से अलग बनाती है, क्योंकि यहां कहानी अफवाह नहीं, खुद बादशाह की कलम से निकली सच्चाई है.

ईरानी शराब और फारसी संस्कृति का असर

मुगलों का फारसी दुनिया से गहरा रिश्ता था. दरबार की भाषा फारसी थी, कला और संगीत में भी ईरानी असर साफ दिखता था. ऐसे में ईरान से आने वाली उम्दा शराब जहांगीर की खास पसंद बन गई. ईरानी शराब पीना केवल स्वाद की बात नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि मुगल दरबार खुद को फारसी सांस्कृतिक संसार का हिस्सा मानता है. यह रिश्तों और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था.

जहांगीर की सबसे पसंदीदा जगह

कश्मीर जहांगीर के दिल के बेहद करीब था. उसने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा और वहां की हवा, बाग और मौसम की जमकर तारीफ की थी. कश्मीर की ठंडी वादियों में तैयार होने वाली स्थानीय शराब उसे खास तौर पर पसंद थी. वहां की सैर, महफिलें जमाना और स्थानीय स्वाद का आनंद लेना उसके लिए शाही जीवन का अहम हिस्सा था.

शौक से लत तक का सफर

समय के साथ जहांगीर की शराबखोरी शौक से आगे बढ़कर शारीरिक निर्भरता बन गई थी. उसने कई बार शराब छोड़ने या कम करने की कोशिश की थी. कुछ समय के लिए अफीम का सहारा भी लिया, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो सका. आज के नजरिए से देखें तो यह एक साफ ऐडिक्शन का मामला लगता है, जिसका असर उसके स्वास्थ्य और फैसलों पर भी पड़ा.

बाथरूम में दरबार की अनोखी परंपरा

इतिहास की एक रोचक बात यह है कि जहांगीर शाम का दरबार गुसलखाने यानी बाथरूम में लगाता था. माना जाता है कि यह परंपरा पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी. जहांगीर ने इसे आगे बढ़ाया. दोपहर का दरबार सार्वजनिक होता था, जबकि शाम को वह गुसलखाने में अपने खास लोगों के साथ बैठता, शराब पीता और बातचीत करता था. इसके बाद वह सो जाता और आधी रात को भोजन करता था.

