80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा
अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी देर धूप में बैठेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर गलत समय या गलत तरीके से धूप ली जाए, तो यह फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है.
विटामिन D हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है .अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी देर धूप में बैठेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर गलत समय या गलत तरीके से धूप ली जाए, तो यह फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम सही तरीके से सूर्य की रोशनी से विटामिन D लें.
