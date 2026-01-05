80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा

विटामिन D पाने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है. इस समय सूरज की UVB किरणें त्वचा पर पड़कर विटामिन D बनाने में मदद करती हैं. सुबह बहुत जल्दी या शाम की धूप में ज्यादा असर नहीं होता है.