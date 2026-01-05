हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थ80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा

80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा

अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी देर धूप में बैठेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर गलत समय या गलत तरीके से धूप ली जाए, तो यह फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Jan 2026 09:03 AM (IST)
अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी देर धूप में बैठेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर गलत समय या गलत तरीके से धूप ली जाए, तो यह फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है.

विटामिन D हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है .अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी देर धूप में बैठेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर गलत समय या गलत तरीके से धूप ली जाए, तो यह फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम सही तरीके से सूर्य की रोशनी से विटामिन D लें.

विटामिन D पाने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है. इस समय सूरज की UVB किरणें त्वचा पर पड़कर विटामिन D बनाने में मदद करती हैं. सुबह बहुत जल्दी या शाम की धूप में ज्यादा असर नहीं होता है.
विटामिन D पाने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है. इस समय सूरज की UVB किरणें त्वचा पर पड़कर विटामिन D बनाने में मदद करती हैं. सुबह बहुत जल्दी या शाम की धूप में ज्यादा असर नहीं होता है.
रोजाना 15 से 30 मिनट तक धूप में रहना पर्याप्त होता है. इसमें चेहरे, हाथ और पैरों पर धूप सीधी पड़नी चाहिए. ज्यादा देर तक धूप में बैठना जरूरत से ज्यादा सनबर्न और स्किन डैमेज का कारण बन सकता है.
रोजाना 15 से 30 मिनट तक धूप में रहना पर्याप्त होता है. इसमें चेहरे, हाथ और पैरों पर धूप सीधी पड़नी चाहिए. ज्यादा देर तक धूप में बैठना जरूरत से ज्यादा सनबर्न और स्किन डैमेज का कारण बन सकता है.
Published at : 05 Jan 2026 09:03 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
Venezuela Vs US Dollar: 1 हजार की कीमत 3 लाख, अमेरिकी डॉलर की वेनेजुएला में वैल्यू उड़ा देगी होश, चौंकाने वाला आंकड़ा
1 हजार की कीमत 3 लाख, अमेरिकी डॉलर की वेनेजुएला में वैल्यू उड़ा देगी होश, चौंकाने वाला आंकड़ा
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
