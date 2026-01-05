दिल्ली की सड़क पर अचानक उतर आईं सुपरकारें, लोग बोले, ट्रैफिक है या कार शो- हैरान कर रहा वीडियो

दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त हैरानी और रोमांच का माहौल बन गया, जब अचानक आम ट्रैफिक के बीच एक के बाद एक सुपरकारें नजर आने लगीं. आमतौर पर जहां लोग रोजमर्रा की कारें, बाइक और बसें देखते हैं, वहीं इस बार सड़क पर ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर हर कोई रुककर देखने को मजबूर हो गया. रंग बिरंगी स्पोर्ट्स कारें, चमचमाती सुपरकारें और लग्जरी व्हीकल्स की लंबी लाइन ने दिल्ली की सड़कों को किसी इंटरनेशनल कार शो जैसा बना दिया. यह पूरा दृश्य किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था. वीडियो वायरल है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है.

दिल्ली की सड़क पर निकला सुपरकार का काफिला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर कई महंगी सुपरकारें एक साथ चल रही हैं. इनमें तेज डिजाइन वाली स्पोर्ट्स कारें, लो ग्राउंड क्लीयरेंस वाली सुपरकारें और आकर्षक रंगों में सजी गाड़ियां शामिल हैं. ऑरेंज, ग्रीन, येलो और पर्पल जैसी चटक रंगों की कारें सड़क पर सबका ध्यान खींचती नजर आ रही हैं. आसपास चल रहे आम वाहन इन सुपरकारों के सामने फीके पड़ते दिख रहे हैं.

लोगों के थमे कदम, देखने वालों का लगा जमावड़ा!

वीडियो में कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर इन कारों को मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं. कई लोग इशारों में एक दूसरे को ये नजारा दिखाते भी दिखाई देते हैं. कुछ वाहन चालकों ने तो अपनी गाड़ियां धीमी कर लीं, ताकि वे इन सुपरकारों को अच्छे से देख सकें. दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का दृश्य कम ही देखने को मिलता है, यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

यूजर्स बोले, दिल्ली दुबई बन गई है

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि दिल्ली की सड़क एक दिन के लिए दुबई बन गई. तो कोई कह रहा है कि लगता है किसी सुपरकार क्लब की पूरी फौज निकल पड़ी है. कई यूजर्स इन कारों की कीमत का अंदाजा लगाने में जुट गए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि एक एक कार की कीमत करोड़ों में होगी. वीडियो को onlysupercarslover नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

