कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस
हाल ही में बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने रणवीर सिंह की डेडिकेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि रणवीर कभी अपना दर्द कैमरे पर नहीं दिखाते.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में फेमस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने खुलासा किया कि सेट पर चाहे उन्हें कितनी भी चोट लगे या शरीर में दर्द हो रणवीर कभी भी इसे कैमरे पर नहीं दिखाते और हर परफॉर्मेंस में पूरी तरह कमिटेड रहते हैं.
Published at : 25 Jan 2026 01:20 PM (IST)
