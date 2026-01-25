कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस

बॉस्को ने बताया कि रणवीर सिर्फ एक्टिंग या डांस ही नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह डेडिकेटेड हैं. सेट पर चोट लगने के बावजूद भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती.