कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस

कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस

हाल ही में बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने रणवीर सिंह की डेडिकेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि रणवीर कभी अपना दर्द कैमरे पर नहीं दिखाते.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jan 2026 01:20 PM (IST)
हाल ही में बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने रणवीर सिंह की डेडिकेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि रणवीर कभी अपना दर्द कैमरे पर नहीं दिखाते.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jan 2026 01:20 PM (IST)

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में फेमस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने खुलासा किया कि सेट पर चाहे उन्हें कितनी भी चोट लगे या शरीर में दर्द हो रणवीर कभी भी इसे कैमरे पर नहीं दिखाते और हर परफॉर्मेंस में पूरी तरह कमिटेड रहते हैं.

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने हाल ही में रणवीर सिंह के काम करने के अंदाज के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प खुलासा किया है.
बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने हाल ही में रणवीर सिंह के काम करने के अंदाज के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प खुलासा किया है.
बॉस्को ने बताया कि रणवीर सिर्फ एक्टिंग या डांस ही नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह डेडिकेटेड हैं. सेट पर चोट लगने के बावजूद भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती.
बॉस्को ने बताया कि रणवीर सिर्फ एक्टिंग या डांस ही नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह डेडिकेटेड हैं. सेट पर चोट लगने के बावजूद भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती.

Published at : 25 Jan 2026 01:20 PM (IST)
Published at : 25 Jan 2026 01:20 PM (IST)
Bollywood Bosco Martis Ranveer SIngh

