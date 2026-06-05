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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएकता कपूर ने स्टार्ट किया नया बिजनेस, ज्वैलरी लॉन्च इवेंट में पहुंचे कई बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें

एकता कपूर ने स्टार्ट किया नया बिजनेस, ज्वैलरी लॉन्च इवेंट में पहुंचे कई बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Ekta Kapoor: एकता कपूर का नाम ज्वेलरी बिजनेस में चमकने वाला है. उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड ब्रांड 'एकत्रा ज्वेल्स' के साथ पार्टनरशिप की है. इस ब्रांड की शुरुआत एक ग्रैंड स्टार-स्टडेड इवेंट के साथ हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jun 2026 10:29 AM (IST)
Ekta Kapoor: एकता कपूर का नाम ज्वेलरी बिजनेस में चमकने वाला है. उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड ब्रांड 'एकत्रा ज्वेल्स' के साथ पार्टनरशिप की है. इस ब्रांड की शुरुआत एक ग्रैंड स्टार-स्टडेड इवेंट के साथ हुई.

छोटे पर्दे की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लग्जरी ज्वेलरी सेक्टर में कदम रख दिया है. उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड ब्रांड 'एकत्रा ज्वेल्स' के साथ पार्टनरशिप की है. वो इस ब्रांड के साथ निवेशक के तौर पर जुड़ चुकी हैं. एकता ने 'एकत्रा ज्वेल्स' के लॉन्च के मौके पर एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें कई सेलेब्स की मौजूदगी देखने को मिली. इवेंट से सामने आईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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'एकत्रा ज्वेल्स' के लॉन्च के मौके पर एकता कपूर ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से कई सेलेब्स शामिल हुए.
'एकत्रा ज्वेल्स' के लॉन्च के मौके पर एकता कपूर ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से कई सेलेब्स शामिल हुए.
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इस इवेंट में एकता ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लगीं. इसके साथ उन्होंने डायमंड टाई कैरी की थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इस इवेंट में एकता ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लगीं. इसके साथ उन्होंने डायमंड टाई कैरी की थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
Published at : 05 Jun 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Ekatra Jewels

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