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शॉर्ट ड्रेस में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने ढाया कहर, 'है जवानी तो इश्क होना है' की स्क्रीनिंग में छाए ये सेलेब्स
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Screening: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इसी बीच फिल्म की स्क्रीनिंग में इंडस्ट्री के कई सेलेब्स मौजूद रहे.
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. आज ही फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें फिल्म की टीम के साथ बॉलीवुड के कई स्टार्स, प्रोड्यूसर और निर्देशक शामिल हुए. फिल्म के कलाकारों ने अपने प्रेजेंस और फैशन से इसे और खास बना दिया है. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 07:14 AM (IST)
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