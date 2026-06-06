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38 की हुईं नेहा कक्कड़, फैमिली संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
Neha Kakkar Birthday Celebration: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ आज, 6 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं.
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ आज, 6 जून को अपना 38वां बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके को उन्होंने अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया. वहीं, नेहा ने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनके चेहरे की खुशी साफ नजर आ रही है. आइए देखते हैं सिंगर के बर्थडे सेलिब्रेशन की खास झलकियां.
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Published at : 06 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :Neha Kakkar Rohanpreet
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