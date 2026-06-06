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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'

'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'

Sunny Deol Post: बॉबी देओल की नई फिल्म 'बंदर' को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच उनके भाई सनी देओल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर बॉबी की तारीफ की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 07:45 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी नई फिल्म बंदर को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. 5 जून को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें बॉबी के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. साथ ही इसे उनके करियर के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में से एक बताया जा रहा है. इसी बीच उनके भाई और एक्टर सनी देओल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें शेयर कर अपने भाई पर प्यार लुटाया है. 

सनी ने लुटाया प्यार 

हाल ही में सनी देओल ने बॉबी देओल और अपनी मां की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों के बीच का प्यार देखने को मिल रहा हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बहुत खुश हूं बॉब!!! लव यू.' बस फिर क्या था, ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है और सभी कमेंट में उनपर जमकर प्यार बरसा रहे है और तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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फैंस ने किया कमेंट 

कमेंट में एक फैन ने लिखा, 'एक ही दिल कितनी बार जीतोगे बॉबी सर.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'बहुत प्यारी फोटो हैं बॉबी भैया.' एक और ने लिखा, 'अपने तो अपने होते हैं.' इसके अलावा कई फैंस ने हार्ट इमोजी भेजी.

बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं
बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं
बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं

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फिल्म के बारे में

बता दें कि बॉबी देओल फिल्म 'बंदर' में एक अलग किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको तरस आ जाएगा. वो एक ऐसे पॉप स्टार के किरदार में हैं, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो जेल चले जाते हैं. फिल्म में बॉबी के साथ सपना पब्बी और सान्या मल्होत्रा भी लीड रोल में हैं, जिनके शानदार अभिनय ने भी सभी को हैरान कर दिया. इसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जिन्होंने पहले भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स से दर्शकों का दिल जीता हैं. अगर आप भी कुछ नया और शानदार देखना चाहते हैं, तो सिनेमाघरों में इस फिल्म को जरूर देखें.

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Published at : 06 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Bobby Deol
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