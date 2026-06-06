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'राजा शिवाजी' की सुपर सक्सेस के बाद वेकेशन पर निकले रितेश-जेनेलिया, बीच पर बच्चों संग किया एंजॉय, शेयर की क्यूट फोटोज
रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने कमाल कर दिया था. अब फिल्म की शानदार सक्सेस के बाद दोनों वेकेशन पर निकले हैं, जिसकी झलक उनके लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और सुपर हिट साबित हुई. वहीं फिल्म की सक्सेस के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा अब फैमिली टाइम एंजॉय करते नजर आए हैं. हाल ही में कपल ने बच्चों के साथ वेकेशन की कुछ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 12:30 PM (IST)
Tags :Riteish Deshmukh Genelia
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