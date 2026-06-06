'राजा शिवाजी' की शानदार सक्सेस के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा फैमिली वेकेशन पर निकल पड़े हैं. फिल्म की कामयाबी के बाद दोनों अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं.