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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राजा शिवाजी' की सुपर सक्सेस के बाद वेकेशन पर निकले रितेश-जेनेलिया, बीच पर बच्चों संग किया एंजॉय, शेयर की क्यूट फोटोज

'राजा शिवाजी' की सुपर सक्सेस के बाद वेकेशन पर निकले रितेश-जेनेलिया, बीच पर बच्चों संग किया एंजॉय, शेयर की क्यूट फोटोज

रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने कमाल कर दिया था. अब फिल्म की शानदार सक्सेस के बाद दोनों वेकेशन पर निकले हैं, जिसकी झलक उनके लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Jun 2026 12:30 PM (IST)
रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने कमाल कर दिया था. अब फिल्म की शानदार सक्सेस के बाद दोनों वेकेशन पर निकले हैं, जिसकी झलक उनके लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और सुपर हिट साबित हुई. वहीं फिल्म की सक्सेस के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा अब फैमिली टाइम एंजॉय करते नजर आए हैं. हाल ही में कपल ने बच्चों के साथ वेकेशन की कुछ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

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'राजा शिवाजी' की शानदार सक्सेस के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा फैमिली वेकेशन पर निकल पड़े हैं. फिल्म की कामयाबी के बाद दोनों अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं.
'राजा शिवाजी' की शानदार सक्सेस के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा फैमिली वेकेशन पर निकल पड़े हैं. फिल्म की कामयाबी के बाद दोनों अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं.
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हाल ही में जेनेलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो पति रितेश, बच्चों और दोस्तों के साथ मस्ती करती और छुट्टियों का आनंद लेती दिखाई दे रही हैं.
हाल ही में जेनेलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो पति रितेश, बच्चों और दोस्तों के साथ मस्ती करती और छुट्टियों का आनंद लेती दिखाई दे रही हैं.
Published at : 06 Jun 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Genelia

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